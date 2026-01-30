En esta noticia Nu y su expansión en EE.UU.

Las acciones de Nu Holdings mantienen un potencial alcista de hasta 17% en los próximos 12 meses, de acuerdo con las estimaciones más optimistas de Wall Street.

Según datos de Bloomberg, la firma de trading Susquehanna fijó un precio objetivo de u$s22 por cada acción de la controladora de Nubank, lo que implica un alza potencial de 17.2% frente al precio intradiario del 30 de enero. Se trata del nivel más elevado entre las 18 casas de análisis que siguen al gigante fintech brasileño.

El consenso del mercado proyecta un valor promedio de u$s19.99 por acción, lo que representa una suba potencial de 6.55% desde los niveles actuales.

El respaldo de los analistas se mantiene sólido. De los 18 estrategas que dan cobertura a la empresa, 14 recomiendan Comprar, mientras que dos sugieren Mantener.

En lo que va de 2026, los títulos de Nu acumulan un rendimiento de 10.93%, tras haber cerrado 2025 con un repunte superior al 62%, según Bloomberg.

Actualmente, la compañía alcanza una capitalización bursátil cercana a u$s90.398 millones, lo que la posiciona como una de las fintech más valiosas de la región.

Nu y su expansión en EE.UU.

El renovado interés por la acción se vio impulsado por la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para constituir un banco nacional en Estados Unidos bajo el nombre Nubank, N.A.

De obtener la autorización definitiva, la licencia permitirá a la compañía operar bajo un marco regulatorio federal y ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y servicios de custodia de activos digitales, ampliando su modelo de negocios en el mercado estadounidense.

El anuncio se produjo cuatro meses después de presentada la solicitud ante la OCC. La empresa informó que ingresó en la fase de organización bancaria, instancia en la que deberá cumplir condiciones específicas del regulador y obtener aprobaciones adicionales de la FDIC y la Reserva Federal.

Nu anticipó que planea capitalizar plenamente la nueva entidad en un plazo de 12 meses y abrir el banco dentro de 18 meses, en línea con los requerimientos regulatorios.