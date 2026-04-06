El dólar arrancó la jornada del lunes con retrocesos, en medio de la creciente incertidumbre sobre el rumbo del conflicto en Medio Oriente. El tipo de cambio se ubicó en 17.7879 pesos por billete verde (Ciudad de México 9:05 horas), lo que implicó una apreciación de 0.35% para la moneda mexicana, de acuerdo con datos de Bloomberg. El movimiento se produjo luego de que el presidente Donald Trump fijara como fecha límite el martes para la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el mercado se mantiene en vilo ante la evolución de las negociaciones entre EE.UU. e Irán, luego de que este último descartara una reapertura inmediata de la ruta marítima. “Los inversionistas están a la espera de mayor claridad sobre el rumbo del conflicto”, señaló Jacobo Rodríguez, consultor financiero en Roga Capital. Rodríguez advirtió que el mercado refleja señales mixtas: mientras las bolsas avanzan, los precios del petróleo se mantienen elevados. “El mercado espera algún anuncio sobre un posible cese al fuego, aunque con escepticismo”, apuntó. Desde el inicio de los ataques en Medio Oriente, el peso mexicano acumula una depreciación de 3.26%, presionado por el fortalecimiento global del dólar, que avanza 2.45% y se mantiene por encima de los 100 puntos. De acuerdo con analistas, esta tendencia podría extenderse. Aunque persisten los temores geopolíticos, los sólidos datos económicos y del mercado laboral en EE.UU. continúan respaldando al dólar. El principal foco de preocupación es el impacto del conflicto entre Israel, EE.UU. e Irán sobre los precios de los energéticos, lo que podría traducirse en presiones inflacionarias en los próximos meses. En este contexto, EE.UU. parte con ventaja frente a economías de Europa y Asia, más dependientes de las importaciones de energía, lo que complica su equilibrio entre crecimiento e inflación. En contraste, la mayor autosuficiencia energética y los datos económicos sólidos refuerzan la expectativa de un dólar fuerte. “Cada nueva noticia es recibida con un sesgo optimista hacia una posible desescalada, lo que el mercado utiliza para justificar la recuperación de activos de riesgo”, explicó desde Chile Rodrigo Águila, senior market analyst en Multi Trading Market. Este sentimiento también se reflejó en las posiciones especulativas al cierre de la semana del 3 de abril. Las posiciones netas cortas —a favor de la depreciación del peso— se duplicaron, al pasar de 18,170 a 36,499 contratos, cada uno por 500,000 pesos. En paralelo, los contratos netos disminuyeron a 57,680, una caída de 22.1% semanal. Los contratos largos, en cambio, subieron a 94,183 desde 92,246. “Si bien no hay claridad sobre un cese de hostilidades, el mercado opera bajo la expectativa de avances en cualquier momento”, dijo Águila.