Femsa, controladora de Oxxo y Coca-Cola Femsa, apuesta por los inversionistas y, aunque ha logrado incentivar el precio de los ADS a través del fondo de recompra acelerado que activó en 2024, analistas consideran que el potencial se encuentra en un atractivo dividendo respaldado por un millonario fondo.

Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex Casa de Bolsa, comentó a El Cronista que recientemente sostuvo una reunión con directivos de la empresa regiomontana, quienes abordaron la estrategia de capital.

“Consideran un poco más el retorno vía dividendos que vía recompra”, explicó.

Detrás de esta postura hay una razón operativa. “Cuando hay una transacción importante o una reestructura, el fondo de recompra tiende a tener una pausa”, explicó.

Femsa y el “ruido” en Brasil

En septiembre del año pasado, Femsa enfrento “ruido” tras frenar temporalmente su fondo de recompra en medio de la desintegración del joint venture en Brasil —operación que le permitió quedarse con el 100% de Oxxo Brasil—,“generó especulación en el mercado sobre una posible adquisición de gran escala”.

De acuerdo con el analista, Femsa cuenta con un fondo de recompra cercano a u$s1,500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), “recursos suficientes para ejecutar una operación relevante”. No obstante, advierte que “una cosa es la autorización y otra cosa diferente es la ejecución de ese programa”.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2027, Femsa prevé distribuir aproximadamente u$s7,800 millones en capital mediante dividendos ordinarios y extraordinarios, así como recompras, según explicó su director general y presidente ejecutivo, José Antonio Fernández Carbajal.

Este mecanismo permitió que los American Depositary Shares (ADS) de Femsa, bajo la clave de pizarra FMX, cerraran el 2025 con un incremento de 18.22%, regresando al nivel de los u$s100 por unidad.

A la fecha cotizan cerca de 201.51 millones de acciones en circulación, de las cuales cerca de 6.05% se mantienen en manos de First Eagle Investment Management, RBC Trust Co. Delaware y Harding Loevner, según información de Marketscreener.

Dividendos sobre recompras

El cierre de 2025, Femsa destinó cerca de u$s 1500 millones en recompras, mientras que el pago de dividendos ascendió a cerca de u$s 2,000 millones de dólares.

Para Roberto Solano, gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, la recompra acelerada permite reducir rápidamente el número de acciones en circulación y tiene un efecto más inmediato que un programa tradicional. “La lectura es que buscaban hacerlo por una cuestión de timing”, mencionó.

El fondo de recompra acelerada de acciones se anunció en marzo de 2024 y forma parte de la estrategia de asignación de capital de la empresa y el compromiso de aumentar los retornos de capital a sus inversionistas tras la venta de su inversión en Heineken.

Músculo financiero de Femsa

Femsa cerró el tercer trimestre con una caja cercana a u$s6,600 millones, lo que le otorga flexibilidad suficiente para acelerar recompras y dividendos. Aun así, el analista anticipa cautela.

“Creemos que Femsa tiene músculo suficiente para seguir impulsando las recompras y dividendos, sí consideramos que puede haber un poco más interés a través de dividendos”, dijo García.

Explica que la empresa puede ser prudente en gastar la caja solo para los dividendos, “por si se atraviesa alguna opción de adquisición interesante en el mercado”, dijo.

En abril de 2025, el Consejo de Administración de Femsa aprobó un dividendo de 4.5826 pesos por cada acción “BD”, que equivale a 45.826 pesos por cada ADR; un total de 3.8190 pesos por cada papel serie “B” (FEMSAUB).

A ello se sumó la entrega de un dividendo extraordinario correspondiente al ejercicio 2024 por 2.1060 pesos por cada acción Serie “D” y 1.6848 pesos por cada acción Serie “B”, equivalente a un total de 10.1084 pesos por cada Unidad “BD” (FEMSAUBD), esto es 101.084 pesos por cada ADR; todos ellos pagados en cuatro exhibiciones iguales.

El analista de Valmex explica que, aunque el dividendo pagado en 2025 fue uno de los más elevados dentro de la BMV, este año el escenario luce distinto.

“El dividendo va a seguir siendo elevado, pero ya no vemos la misma presión que en 2025 para que sea de esa magnitud”, explico.

Lo anterior debido al apalancamiento de la empresa —excluyendo Coca-Cola Femsa— que se ubica en 0.9 veces deuda neta, nivel considerado manejable, pero mayor al observado previamente. A ello se suma un entorno de consumo débil en México, caídas en tráfico en Oxxo durante 2025 —en parte por lluvias atípicas— y una mayor competencia en el negocio de farmacias.

“Creo que van a seguir elevados los dividendos en Femsa, pero veo una menor presión para la compañía para que haga un dividendo de la magnitud como lo hizo a lo largo de 2025”.