El peso mexicano se depreciaba frente al dólar la mañana del 2 de abril, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtiera que los militares intensificarán sus operaciones contra Irán en las próximas dos o tres semanas para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. El tipo de cambio inició la jornada en 17.9217 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.60% para la moneda mexicana (Ciudad de México, 6:38 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la sesión nocturna, la paridad registró un máximo de 17.9613 y un mínimo de 17.7808 pesos por billete verde. La debilidad del peso se generó ante un fortalecimiento generalizado del dólar, que avanzó 0.46% hasta ubicarse en 100.112 unidades, según el índice ponderado. Tras las declaraciones de Trump —que apuntan a una posible prolongación de las interrupciones en el suministro de crudo—, el petróleo repuntó con fuerza. El WTI subió 11.49% a 111.64 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó 7.87% a 109.18 dólares, según Bloomberg. En contraste, los metales registraron caídas. El oro retrocedió 3.46% a 4,467 dólares por onza, la plata cayó 6.94% y el cobre perdió 1.87%. La noche del miércoles, Trump habló desde la Casa Blanca, donde señaló que las negociaciones con Irán continúan, pero reiteró su amenaza de atacar la infraestructura energética del país si no se alcanza un acuerdo. “Los vamos a golpear extremadamente fuerte durante las próximas dos o tres semanas, los vamos a traer de vuelta a la Edad de Piedra”, declaró. Aunque el mandatario aseguró que el diálogo sigue abierto, no precisó una fecha para un eventual acuerdo o alto al fuego. Analistas advierten que una escalada en Medio Oriente podría generar nuevas presiones inflacionarias, impulsadas por el alza en los precios del petróleo. Además, el encarecimiento de la turbosina podría elevar los costos de las aerolíneas, afectando al turismo global. En el mercado accionario, las empresas energéticas registraron avances en las operaciones previas a la apertura. Los títulos de Exxon Mobil subieron 2.94% a 165.51 dólares, mientras que Chevron avanzó 2.58% a 202.50 dólares por acción.