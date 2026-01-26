El ‘súper peso’ sigue imparable. Analistas de Banorte proyectan que la moneda mexicana podría perforar el piso de los 17.20 pesos por dólar en el corto plazo, impulsada por la debilidad global del billete verde y un entorno financiero más favorable en México.

Durante la jornada del lunes, en operaciones del mercado asiático, el peso mexicano marcó un nuevo mínimo del año al cotizar en 17.3242 unidades por dólar, su mejor nivel desde junio de 2024.

¿Puede el ‘súper peso’ volver a los 17?

De acuerdo con un análisis de Banorte, la moneda local tiene margen para seguir apreciándose.

“Esperamos que la divisa opere en 17.90 por dólar en promedio este año, inclusive alcanzando niveles cercanos a 17.00 en el primer semestre de 2026”, señalaron en una nota.

El impulso del ‘súper peso’ no solo responde a la caída del dólar. También influyen factores como una liquidez adecuada en los mercados y una reducción en las primas de riesgo de México, ante menor incertidumbre política y arancelaria.

“Vemos espacio adicional de contracción bajo nuestro caso base de una mejora en la certidumbre comercial. México ya cuenta con una mejor posición en el arancel promedio que cobra EE.UU. frente a China y otros competidores”, añadieron.

Este entorno ha incentivado la compra de activos denominados en pesos, reforzando la narrativa del ‘súper peso’.

El carry trade mantiene el atractivo, pero enciende una alerta

Otro de los elementos que respalda al ‘súper peso’ es el atractivo carry trade. Además, tasas reales de corto plazo en México se mantienen entre las más elevadas dentro de los mercados emergentes, con baja volatilidad implícita y un ciclo de recortes de Banxico cercano a su fin.

“El carry del peso aún es atractivo”, apuntaron los estrategas de Banorte. Sin embargo, no todo es fortaleza sin riesgos.

El diferencial de tasas entre el peso mexicano y el yen japonés ha abierto una ventana para financiar posiciones a favor de la apreciación de la moneda mexicana —posiciones largas— con la divisa nipona. Esta estrategia ha profundizado la apreciación del ‘súper peso’, pero también lo vuelve vulnerable ante un movimiento brusco del yen.

“Creemos que la depreciación acumulada del yen desde agosto (-6.9%) y el mayor riesgo de intervención oficial aumentan la vulnerabilidad de posiciones largas en MXN fondeadas con esta divisa. Es una posición popular en estrategias de carry, lo que incrementa el riesgo para el peso en caso de un repunte abrupto del yen”, advirtieron.

¿Hasta dónde puede llegar el ‘súper peso’?

Por ahora, el consenso apunta a que el ‘súper peso’ podría consolidarse alrededor de los 17.20 pesos por dólar en los próximos días. Incluso no se descarta un rebote técnico en un rango de entre 17.25 y 17.60 unidades, según estimaciones de Kapital Grupo Financiero.

Con fundamentos macroeconómicos estables y una demanda externa favorable, el mercado mantiene la apuesta por el ‘súper peso’. La incógnita ya no es si seguirá fuerte, sino cuánto más puede apreciarse antes de enfrentar una corrección.