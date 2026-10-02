El Paquete Económico 2027 proyectado por el gobierno de la Presidenta contempla una bolsa histórica para los planes sociales.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum destinará 1,025 billones de pesos a los programas prioritarios durante 2027, de acuerdo con el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Cámara de Diputados.

El monto total será de 1 billón 25 mil 388 millones de pesos, equivale al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), y forma parte de la estrategia para mantener la continuidad de los Programas para el Bienestar.

El proyecto establece además que todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos por encima de la inflación respecto del presupuesto de 2026. Entre las principales asignaciones contempladas se encuentran:

543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

37.4 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

5 mil millones de pesos para Salud Casa por Casa.

210.6 mil millones de pesos para programas y becas educativas.

El Presupuesto 2027 prevé aumentos por encima de la inflación para los programas del Bienestar. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Más recursos para educación, salud y seguridad

El Paquete Económico 2027 también contempla aumentos en distintas áreas respecto al presupuesto de 2026. Los recursos se administrarán:

en educación crecerá 10.7%

ciencia aumentarán 13%

salud 11.3%

seguridad 11.5%.

La propuesta forma parte de una estrategia que también contempla una inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030. Para 2027, la inversión física presupuestaria será equivalente a 2.6% del PIB.

¿Qué prevé el Gobierno para la economía en 2027?

Hacienda estima que la economía mexicana crecerá al menos 2% en 2027, con el consumo interno, la inversión pública y privada y el sector externo como algunos de los factores considerados en la previsión.

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 3.9% del PIB, mientras que los ingresos tributarios alcanzarían 15.9% del PIB, de acuerdo con el proyecto presentado por la SHCP.