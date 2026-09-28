El efecto del fin del subsidio no necesariamente aparecerá en todos los recibos al mismo tiempo.

En esta noticia Trámite para obtener el subsidio de luz en México

El periodo de subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está por concluir, por lo que algunos usuarios de México pagarán la factura de luz más cara próximamente.

En detalle, el próximo 31 de octubre terminará el beneficio aplicado durante los meses de mayor temperatura, por lo que a partir de noviembre los hogares de Sonora deberán prestar especial atención a su consumo eléctrico , sobre todo aquellos que continúen utilizando el aire acondicionado.

Es oficial | La CFE recorrerá hogar por hogar y actualizará todos los medidores de luz de forma obligatoria (foto: archivo).

Este año, el periodo de subsidio en Sonora se extendió durante siete meses: comenzó el 1 de abril y está previsto que finalice el 31 de octubre, de acuerdo con información del Gobierno del Estado.

Detalles sobre el subsidio de verano de la CFE

Entre las localidades que cuentan con la tarifa doméstica 1F se encuentra San Luis Río Colorado. No obstnate, este esquema de la CFE está dirigido a zonas donde se registran temperaturas medias mínimas durante el verano de al menos 33 grados.

Los usuarios que pagarán más caro el servicio, tras el fin del subsidio, son:

Sonora

Sinaloa

Baja California

Baja California Sur

Nayarit

La principal diferencia al terminar el periodo de verano está en los rangos de consumo que reciben el beneficio. Durante los meses de mayor temperatura, la tarifa permite acceder a un volumen considerablemente mayor de energía con precio subsidiado.

En Sonora, este rango puede alcanzar hasta 5,000 kilowatt-hora (kWh) durante la temporada de verano. Fuera de ese periodo, el límite se reduce a 400 kWh.

Por ello, los hogares que mantengan consumos elevados después del 31 de octubre podrían enfrentar un aumento en el costo de la electricidad , especialmente si continúan utilizando equipos de aire acondicionado durante noviembre.

¿Cuándo impactará la medida en la boleta de luz?

A partir del 1 de noviembre, los usuarios volverán al esquema tarifario habitual, lo que puede representar un incremento en el costo del recibo de luz.

Este apoyo está diseñado para reducir el impacto del consumo eléctrico durante los meses de temperaturas más altas, cuando aumenta el uso de equipos como el aire acondicionado. De manera general, el periodo subsidiado comprende de mayo a octubre, aunque las fechas pueden variar según la entidad y la tarifa correspondiente.

Con el cierre de la temporada de verano también disminuye el límite de consumo al que se aplica el subsidio. Esto significa que una mayor cantidad de kilowatt-hora puede comenzar a cobrarse con tarifas más elevadas una vez que termina el periodo de apoyo.

Por esta razón, algunos hogares pueden notar un aumento en sus recibos durante noviembre, diciembre o enero , especialmente si mantienen un consumo elevado o continúan utilizando aparatos eléctricos de alta demanda.

Trámite para obtener el subsidio de luz en México

El subsidio de verano de la CFE se aplica automáticamente a los hogares ubicados en las regiones donde está vigente, por lo que los usuarios no necesitan realizar trámites adicionales para acceder al beneficio.

En general, el apoyo está dirigido a consumidores domésticos de bajo consumo que cuentan con las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, aunque su aplicación depende de las condiciones climáticas y la clasificación tarifaria de cada zona.