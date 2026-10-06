La cadena de conveniencia destinará cerca de 300 millones de pesos para abrir 80 nuevas sucursales en territorio mexiquense.

La cadena de tiendas de conveniencia OXXO anunció una millonaria inversión de aproximadamente 300 millones de pesos destinada a expandir sus tiendas y detonar la creación de nuevos empleos en México, específicamente dentro del Estado de México.

Con este importante despliegue comercial, la cadena de tiendas de FEMSA (Fomento Económico Mexicano) busca consolidar la infraestructura logística de la marca y potenciar el desarrollo económico regional. De esta manera, abrirá 80 tiendas nuevas y creará 580 puestos de trabajo .

La millonaria inversión para OXXO en Edomex y los empleos directos

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por FEMSA, la inyección de capital asciende a cerca de 300 millones de pesos (mdp). Este recurso financiero tiene como objetivo primordial respaldar la apertura de 80 nuevas sucursales a lo largo del territorio mexiquense durante el año, asegurando espacios modernos, funcionales y estratégicamente ubicados para satisfacer las necesidades de consumo diario de los habitantes.

El plan de expansión de FEMSA en el Estado de México contempla la creación de 580 empleos directos para la comunidad local. Shutterstock

Como parte fundamental de este proyecto de expansión, la compañía proyecta la creación de 580 empleos directos. Este esfuerzo no solo representa una fuente de ingresos formales para decenas de familias, sino que también dinamiza la cadena de valor local al integrar a proveedores regionales y fortalecer la proveeduría en la zona, tal como lo destacó la propia empresa al señalar su compromiso continuo con el desarrollo de las comunidades.

La importancia de esta expansión de OXXO

Con este nuevo bloque de aperturas, OXXO fortalece de manera significativa su presencia en el mercado mexiquense, donde ya opera de forma sólida más de 1,700 sucursales. En ese sentido, el crecimiento operativo y lógistico se sustenta también en los centros de distribución estratégicamente localizados en puntos clave como Toluca y San Martín Obispo.

A nivel nacional, el crecimiento de la cadena minorista propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) sigue rompiendo marcas históricas. Según datos oficiales de la propia compañía y reportes financieros hasta 2025, OXXO supera los 24,000 establecimientos distribuidos en todo el país, afianzándose indiscutiblemente como la red de tiendas de formato de conveniencia más grande e importante de México y de toda América Latina.