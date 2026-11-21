No está modificado genéticamente; combina técnicas tradicionales de agricultura e injertos para preservar variedades frutales antiguas.

El árbol Frankenstein es un proyecto artístico y botánico que demuestra cómo un solo ejemplar puede producir 40 frutas de distintas variedades. Creado por el artista estadounidense Sam Van Aken en Nueva York, reúne duraznos, cerezas, ciruelas y otros frutos de carozo mediante una técnica de injerto.

Para conseguirlo, el creador incorporó pequeñas secciones de ramas con yemas (en lugar de plantar esquejes independientes) sobre un árbol base. El resultado es un ejemplar que florece con distintos colores y desarrolla una diversidad de frutos a lo largo de la temporada.

¿Cómo es el árbol que produce 40 variedades de frutas?

El proyecto se conoce como Tree of 40 Fruit (Árbol de las 40 Frutas) y fue desarrollado por Sam Van Aken, artista y profesor de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, Estados Unidos.

Según la información publicada por la institución, el primer ejemplar fue creado en 2008 y dedicado en 2011. Cuando alcanza su madurez, tiene la capacidad de producir hasta 40 variedades de frutas de carozo, es decir, aquellas que tienen una semilla o hueso en su interior.

Entre las frutas que puede desarrollar se encuentran:

Duraznos

Cerezas

Ciruelas

Damascos o albaricoques

Nectarinas

Almendras.

No se trata de una especie nueva ni de un árbol modificado genéticamente. Es un ejemplar que combina diferentes variedades compatibles mediante técnicas tradicionales de agricultura.

Creado por Sam Van Aken, este árbol une hasta 40 variedades de frutos de carozo (duraznos, ciruelas y cerezas) mediante injertos. Sam Van Aken

¿Cómo consiguieron que un solo árbol produzca 40 frutas?

El secreto está en el injerto, un procedimiento agrícola que permite unir partes de diferentes plantas para que crezcan como un solo organismo.

De acuerdo con la Universidad de Syracuse, Van Aken utiliza una técnica llamada chip grafting. Consiste en extraer una pequeña porción de una rama que contiene una yema e introducirla en un corte de tamaño similar realizado sobre el árbol receptor.

Después, el fragmento se sujeta y se deja cicatrizar para que pueda integrarse a la planta. El artista repite el procedimiento con distintas variedades hasta conseguir incorporar las ramas necesarias.

Para desarrollar el proyecto, Van Aken trabajó con más de 250 variedades de frutas de carozo y recuperó ejemplares antiguos que eran difíciles de encontrar en los cultivos comerciales.

Las frutas crecen progresivamente, dependiendo de la temporada

Cada variedad conserva sus propios períodos de floración y maduración, por lo que los frutos aparecen progresivamente durante la temporada.

Uno de los espectáculos más llamativos ocurre en primavera, cuando el árbol desarrolla flores de diferentes tonalidades de blanco, rosa y púrpura. Esto sucede porque las distintas ramas injertadas producen floraciones de diversos colores.

Durante el verano comienza a mostrar sus frutos, que maduran de acuerdo con las características de cada variedad. Así, el ejemplar ofrece diferentes cosechas en lugar de concentrar toda su producción en un único momento.

Una creación que empezó como obra de arte y que terminó siendo un árbol útil para la conservación

Aunque comenzó como una obra de arte, el proyecto también tiene un propósito de conservación. Justamente, Van Aken descubrió que muchas variedades antiguas de frutas estaban desapareciendo debido a los cambios en la producción agrícola y a la preferencia comercial por determinados cultivos.

Por eso, el artista buscó reunir ejemplares tradicionales en un mismo árbol y preservar su diversidad mediante los injertos.

Según explica la Universidad de Syracuse, el proyecto también funciona como una investigación sobre los períodos de floración de las distintas variedades. De esta manera, el árbol Frankenstein combina arte, agricultura y conservación de la biodiversidad.