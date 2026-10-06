Un letrero con la leyenda “Cerrado de forma permanente” apareció en las cortinas de la histórica sucursal matriz de Papelerías Tokio. Imagen ilustrativa.

El puerto de Veracruz perdió un famoso local de artículos escolares que funcionaba desde la década de 1980. Se trata de la histórica sucursal matriz de Ofitokio Express, antiguamente identificada por múltiples generaciones como Papelerías Tokio.

Sin previo aviso y con un simple letrero con la leyenda “Cerrado de forma permanente” en sus cortinas de la calle Rayón, el establecimiento puso fin a una larga trayectoria comercial. A raíz de esto, la medida sorprendió a los transeúntes y clientes que acudían tradicionalmente a surtir sus listas escolares.

¿Por qué cerró la histórica Papelerías Tokio en Veracruz?

De acuerdo con las coberturas periodísticas iniciales del Diario de Xalapa, la compañía ya daba indicios de cierre con la inactividad en sus cuentas oficiales de redes sociales, las cuales no se actualizaban desde agosto de 2024.

La sucursal matriz ubicada en la calle Rayón, entre 5 de Mayo y Francisco I. Madero, sorprendió a los transeúntes al anunciar el cese definitivo de sus operaciones sin previo aviso. Instagram - @okitokio

Hasta el momento, no existe un comunicado institucional ni un parte oficial emitido por los directivos de la empresa o por autoridades locales que detalle las razones exactas detrás del cese de operaciones.

Los demás medios locales confirmaron que los trabajadores de locales contiguos tampoco observaron movimientos previos de retiro de mercancía y solo quedan hipótesis acerca de su cierre.

La historia de este famoso negocio en Veracruz

Según los registros periodísticos, los orígenes de la empresa se remontan a 1980 bajo el nombre de Grupo Tokio. Con los años, se consolidó como un referente para la compra de útiles escolares y artículos de oficina en el puerto.

Para adaptarse al mercado, evolucionó hacia el concepto Ofitokio Express mediante un esquema de autoservicio, ampliando su inventario con equipos de cómputo, mobiliario de oficina y materiales para dibujo técnico e ingeniería.

Este cierre de la matriz sobre la calle Rayón (entre 5 de Mayo y Francisco I. Madero) se suma al cierre registrado años atrás de otra de sus sucursales emblemáticas situada en la calle Mario Molina, entre 5 de Mayo e Independencia.