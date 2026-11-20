El ataque afectó a cerca de 4.000 trabajadores municipales jubilados de Nueva York, según el medio local Politico.

Una de las principales preocupaciones que genera el avance de la inteligencia artificial y la tecnología es la posible vulneración de datos personales y financieros, así como el acceso no autorizado a cuentas bancarias y sus fondos.

El jueves 19 de noviembre, el medio estadounidense Politico informó que ciberdelincuentes lograron acceder a la información financiera de hasta 4.000 jubilados municipales de la ciudad de Nueva York (NYC).

El incidente se produjo a raíz de una filtración en la base de datos en línea creada para gestionar el pago de reembolsos a jubilados por copagos médicos que habrían sido cobrados indebidamente.

¿A qué tuvieron acceso los hackers y qué se sabe sobre la filtración?

Para comprender qué datos quedaron expuestos, primero es necesario conocer el funcionamiento del sistema que fue vulnerado.

A principios de 2026, la alcaldía de Zohran Mamdani y EmblemHealth, uno de los planes de salud sin fines de lucro más grandes de Estados Unidos, recurrieron a Atticus Administration, una empresa especializada en la administración de reclamaciones y acuerdos derivados de demandas colectivas. El objetivo era gestionar el pago de hasta US$53 millones a trabajadores municipales jubilados, en concepto de reembolso por los copagos que se habrían cobrado indebidamente durante las consultas médicas.

El pago fue acordado como parte de un acuerdo derivado de una demanda colectiva presentada en 2022 contra la ciudad por un grupo de defensa de los jubilados.

Para facilitar el proceso, Atticus creó una base de datos en línea en la que los jubilados podían presentar sus solicitudes de reembolso. Sin embargo, meses después, Thomas Logan, codirector ejecutivo de la compañía, informó en una carta confidencial dirigida a EmblemHealth que un usuario desconocido había logrado acceder al sistema en varias ocasiones y consultar información como:

Nombres de los reclamantes y de sus representantes o familiares.

Números de identificación internos de los jubilados.

Nombres de los proveedores médicos.

Montos de los copagos adeudados a los jubilados.

Información financiera.

Información relacionada con la salud de los reclamantes.

Para facilitar el proceso, Atticus creó una base de datos en línea en la que los jubilados podían presentar sus solicitudes de reembolso. Fuente: Magnific Magnific

¿Cuál era el objetivo de los hackers al atacar esta base de datos?

De acuerdo con Politico, el propósito aparente de los atacantes era apropiarse de los fondos destinados a las indemnizaciones de los jubilados. La base de datos había sido creada para gestionar un fondo de hasta US$53 millones, acordado en el marco de una demanda colectiva por el cobro indebido de copagos médicos.

Tras la intrusión, el 12 de octubre el sistema recibió solicitudes de reembolso identificadas como “inválidas”. EmblemHealth sospecha que los atacantes intentaron utilizarlas para desviar los pagos correspondientes a los jubilados hacia cuentas bajo su control.

La preocupación mundial por los ciberataques

Aunque no existe una relación directa entre los incidentes, la filtración se conoció durante una semana marcada por distintos problemas tecnológicos que despertaron preocupación en Estados Unidos.

El lunes 16 de noviembre, una falla técnica en los sistemas de JPMorgan Chase provocó interrupciones en sus servicios bancarios y dificultades para acceder a las cuentas y realizar transferencias. El problema también afectó operaciones con otras entidades financieras y pagos mediante Zelle. El banco descartó que se tratara de un ciberataque y aseguró que los fondos de sus clientes no estaban comprometidos.

Previamente, el viernes 13 de noviembre, una falla técnica en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) provocó interrupciones en las comunicaciones y los radares de los centros de control aéreo.