Mayor oferta habitacional y Producción social de vivienda, entre los cambios que proyecta la reforma.

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que las personas jóvenes sean consideradas un sector prioritario en las acciones y políticas públicas de acceso a una casa propia, incluso cuando no cuenten con experiencia crediticia ni estén incorporadas al Infonavit. El dictamen busca ampliar las alternativas de financiamiento y la oferta habitacional para este grupo de la población.

Con 21 votos a favor, los legisladores avalaron modificar los artículos 6, 19 y 34 de la Ley de Vivienda, con el propósito de incorporar expresamente a las personas jóvenes en las acciones de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda.

De acuerdo con el boletín 4932 de la Cámara de Diputados, la reforma pretende que este sector sea considerado en las estrategias para ampliar el acceso a una vivienda. El documento establece que la inclusión de las personas jóvenes busca facilitar el acceso al crédito y fortalecer los mecanismos de financiamiento y coordinación institucional.

Claudia Sheinbaum y Octavio Romero Oropeza entregan llaves de casas del Infonavit. Infonavit

Mayor oferta habitacional y Producción social de vivienda, entre los cambios que proyecta la reforma

La modificación plantea incorporar a las personas jóvenes entre los sectores que deben ser considerados en las acciones públicas de vivienda. Esto permitirá que sus necesidades sean tomadas en cuenta al diseñar mecanismos para ampliar la oferta habitacional y facilitar el financiamiento.

Acceso al financiamiento: incluir a las personas jóvenes en las estrategias para facilitar el crédito destinado a vivienda.

Mayor oferta habitacional: considerar a este sector en las inversiones y mecanismos de coordinación para ampliar la disponibilidad de casas.

Política Nacional de Vivienda: incorporarlos expresamente en los lineamientos que orientan las acciones del Gobierno en esta materia.

Producción social de vivienda: fortalecer las estrategias para impulsar alternativas de construcción y acceso a una casa.

La reforma cobra relevancia para quienes todavía no cuentan con trayectoria laboral o crediticia suficiente para acceder a un financiamiento hipotecario tradicional.

La medida ahora deberá ser aprobrada en Cámaraba Baja y Cámara Alta, estos dos pasos hacen parte del camino para que la reforma sea concreta.

La reforma a la Ley de Vivienda tiene como objetivo facilitar el crédito y consolidar la producción social de vivienda

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), con 21 votos a favor. La propuesta modifica tres artículos de la Ley de Vivienda para reconocer expresamente a las personas jóvenes como un sector que debe ser considerado en las políticas públicas habitacionales.

En la justificación de la reforma, el documento señala que la incorporación de este grupo en la fracción II del artículo 34 tiene como finalidad que sea tomado en cuenta en las acciones de la Comisión Intersecretarial de Vivienda. Esto incluye las inversiones, los mecanismos de financiamiento y la coordinación institucional para ampliar las opciones de acceso a una casa.

Asimismo, el boletín legislativo destaca que estas medidas buscan facilitar el crédito y consolidar la producción social de vivienda. Con ello, la iniciativa pretende que las personas jóvenes tengan mayor presencia en la planeación de las políticas habitacionales y que sus necesidades sean consideradas al definir las estrategias para ampliar el acceso a una vivienda propia.