En medio de la indignación de algunos capitalinos por el incumplimiento en el pago que se prometió para el pasado 16 de marzo, la Jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada Molina inauguró la entrega de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de edad, a la vez que se ratificó por parte de su gestión la apertura de nuevas inscripciones para que más varones puedan acceder a este apoyo económico. “Miles de beneficiarios se suman a la Pensión Hombres Bienestar, un programa dedicado a las personas que requieren un apoyo económico directo para solventar necesidades básicas en una etapa específica de la vida”, subrayó Clara Brugada y agregó, “En la CDMX servimos con propósito a quienes más lo necesitan”. El programa social, también conocido como “Ingreso Ciudadano Universal”, otorga a cada uno de los hombres beneficiarios un monto bimestral de 3.000 pesos según lo aclaró Tomás Pliego Calvo, secretario de Bienestar e Inclusión Social de la CDMX. De esta forma, los hombres inscritos al programa recibirán de forma anual un total de 18.000 pesos. Entre los objetivos del Gobierno de la CDMX con este subsidio económico para hombres de 60a 64 años de edad, es poder “garantizar el pleno ejercicio de derechos a todos sus habitantes, y a fomentar una ciudad de bienestar para todas y todos”. Según indicó el Gobierno de Clara Brugada, habrá preferencia por el subgrupo de 63 a 64 años, y dejó en claro que es necesaria la “voluntad” del posible beneficiarios querer recibir el dinero de Pensión Hombres Bienestar”. En el Zócalo de la Ciudad de México, cientos de hombres inscritos en el programa recibieron de las manos de Clara Brugada el sobre con tarjeta y/o el medio de pago que les permitirá acceder al dinero de la Pensión Hombres Bienestar. Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente. Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda (en los casos donde la situación irregular del predio haga a este documento la única forma de comprobación), cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción. Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial o no se cuente con la identificación en los términos del inciso a). Clave única del registro de población, CURP (solo en caso de no ser visible en la identificación oficial). Este documento no se solicitará en caso de que se presente acta de nacimiento por falta de identificación. Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa, que será proporcionada por las áreas operativas de la SEBIEN. El anuncio oficial del Gobierno de la CDMX indicó que no recibirán o aceptarán solicitudes con documentación incompleta y las copias de los documentos deberán ser respaldadas por las originales, siendo estás últimas regresadas en su totalidad al dueño. “Los documentos originales únicamente serán requeridos para verificar la autenticidad de las fotocopias y por ningún motivo formarán parte del expediente documental”, señaló el Gobierno. De momento, las pensiones que el Gobierno de la Ciudad de México comenzó a entregar, corresponden a los hombres y beneficiaros que se inscribieron en el 2025. La convocatoria para el 2026 ya es oficial y está a la espera de una fecha para la entrega de documentación.