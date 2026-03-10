Millones de trabajadores que se jubilaron bajo el esquema de cuentas individuales están a punto de ver un cambio radical en sus ingresos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya opera de forma plena, un mecanismo que corrige décadas de retiros precarios y que pone fin, en la práctica, al modelo heredado de las reformas neoliberales de 1997 y 2007. La promesa es contundente: quien ganaba 16,000 pesos por mes, se jubilará cobrando 16,000 pesos. Sin descuentos. Durante décadas, el sistema de pensiones en México operó bajo una lógica que beneficiaba más a las administradoras financieras que a los propios trabajadores. Con la reforma del IMSS en 1997 y la del ISSSTE en 2007, se impuso el modelo de cuentas individuales (Afore), en el que cada trabajador ahorra para su propio retiro en lugar de beneficiarse de un fondo colectivo solidario. El resultado fue complicado para miles de familias: al llegar al retiro, muchos trabajadores descubrieron que su pensión representaba apenas el 30% o 40% de su último sueldo. Una persona que ganaba 16,000 pesos mensuales podía jubilarse con apenas 4,000 o 5,000 pesos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es el instrumento creado por el Gobierno Federal para reparar ese daño. No es una propuesta ni un proyecto piloto: ya está en operación y funciona como un complemento automático que cubre la diferencia entre lo que paga la Afore y el 100% del último salario del trabajador. Claudia Sheinbaum fue directa durante su conferencia matutina: “El Fondo de Pensiones para el Bienestar es una manera de revertir la reforma del 2007 porque les da pensiones dignas a todos aquellos que se quedaron en cuentas individuales”. El ejemplo que puso la mandataria lo explica mejor que cualquier gráfica: en vez de retirarse con 4,000 pesos habiendo ganado 16,000, ahora el trabajador recibirá los 16,000 completos, de forma automática. Este fondo no elimina las Afores, sino que las complementa: toma lo que el sistema individual no alcanza a cubrir y lo aporta el Estado, cumpliendo así con la promesa de un retiro digno. No todos los pensionados del país acceden automáticamente al complemento. El beneficio está dirigido específicamente a la llamada “Generación Afore”, es decir, aquellos trabajadores que ingresaron al mercado laboral después de las reformas de 1997 y 2007. Para ser beneficiario, se deben cumplir los siguientes cinco requisitos: Quienes reúnan estos requisitos recibirán el complemento de forma automática una vez que gestionen el trámite, sin necesidad de acudir a múltiples ventanillas ni presentar documentación excesiva. Para quienes ya son pensionados activos y esperan sus depósitos habituales, el calendario de pagos de abril 2026 ya está definido: