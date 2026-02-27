Claudia Sheinbaum anunció la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un instrumento que permitirá incrementar de forma automática las pensiones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con ello, es posible asegurar un retiro digno y adecuado. Con este mecanismo, en 2026 los pensionados podrán recibir hasta 17,364 pesos mensuales, dependiendo del historial laboral y del ahorro acumulado en su cuenta individual. Conoce los detalles de esta medida y sácale provecho al sistema de pensiones en México, en caso de corresponder. Ten en cuenta las condiciones impuestas por parte del Gobierno para acceder. La mandataria explicó que su creación busca atender el problema de las bajas pensiones derivadas del sistema de cuentas individuales, que en muchos casos no logra cubrir el ingreso que el trabajador percibía antes de jubilarse. El Fondo de Pensiones para el Bienestar funcionará como un complemento: cuando la pensión calculada sea menor al monto establecido como meta, el gobierno cubrirá la diferencia para reducir la brecha entre el salario activo y el ingreso en el retiro. “No es un apoyo adicional, sino un complemento para garantizar pensiones más justas”, puntualizó gobierno federal. El incremento está dirigido a trabajadores que: El beneficio está enfocado principalmente en personas con ingresos iguales o inferiores al salario promedio registrado ante el IMSS. El Fondo de Pensiones cubrirá la diferencia entre la pensión calculada y el tope autorizado. Para este año, los montos serán los siguientes: La cantidad exacta dependerá del ahorro acumulado en la Afore y del historial de cotización del trabajador. El Gobierno informó que se sostendrá con recursos públicos provenientes de distintas fuentes, entre ellas: Con esta estrategia, el gobierno federal busca corregir las debilidades del modelo de cuentas individuales, bajo el cual muchos trabajadores se retiraban con ingresos considerablemente menores a su último salario.