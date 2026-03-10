La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que cambia las reglas para miles de matrimonios: las amas de casa -que dedicaron su vida a cuidar el hogar y los niños- ahora tienen derecho a recibir una compensación económica en caso de divorcio. El alto tribunal reconoció que cocinar, limpiar, criar hijos y administrar el hogar tiene un valor real que debe traducirse en dinero cuando una relación termina, especialmente para quienes sacrificaron su desarrollo profesional por sostener a la familia desde adentro. Durante décadas, millones de mujeres en México asumieron en silencio una doble responsabilidad: sostener el hogar sin recibir un solo peso a cambio. Levantarse antes que nadie, preparar alimentos, llevar a los hijos a la escuela, pagar servicios, cuidar a adultos mayores y volver a empezar al día siguiente. Todo eso, sin contrato, sin sueldo y sin reconocimiento legal. Eso cambió con el fallo de la Suprema Corte. El alto tribunal dejó en claro que ese esfuerzo diario tiene un costo real, medible y exigible ante los tribunales. Se trata del llamado “costo de oportunidad”: el conjunto de ingresos, ascensos, capacitaciones y posibilidades laborales que una persona dejó pasar porque su tiempo y energía estaban comprometidos con el funcionamiento del hogar. En términos simples, la Suprema Corte reconoce que quien se quedó en casa no lo hizo por gusto o por omisión, sino porque alguien tenía que hacerlo, y que esa decisión tuvo consecuencias económicas reales sobre su vida. La pregunta que muchas personas se hacen es legítima: ¿cómo se le pone número a años de trabajo doméstico? La SCJN no estableció una cifra fija ni una fórmula única, pero sí definió con precisión qué tipo de labores entran en el cálculo y bajo qué criterios deben analizarse. Las tareas reconocidas por el tribunal van mucho más allá de lo que comúnmente se imagina. No se limitan a barrer o cocinar. Incluyen la organización completa de la economía familiar, es decir, el control del presupuesto, el pago de deudas y la administración del gasto del hogar. También contempla la crianza activa de los hijos: acompañamiento escolar, apoyo emocional, supervisión de actividades y gestión de su salud. Además, se reconoce el cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores que dependen del núcleo familiar. En cuanto al monto de la compensación, los jueces deberán analizar cada caso de manera individual, considerando cuántos años duró la relación, en qué medida la persona dejó de trabajar o estudiar, y qué impacto tuvo esa dedicación sobre su situación económica actual. Para esto, la SCJN instruyó a los tribunales a aplicar una perspectiva de igualdad de género. Esto significa que los jueces no pueden ignorar el contexto histórico y social que explica por qué, en la gran mayoría de los casos, son las mujeres quienes asumen esta carga. Uno de los mayores obstáculos que enfrentaban quienes buscaban este tipo de compensación era precisamente la dificultad para demostrarlo. A diferencia de un empleo formal, el trabajo doméstico no genera recibos de nómina, contratos ni registros laborales. Las decisiones sobre quién se encarga de qué dentro de una familia se toman en conversaciones privadas, sin testigos formales ni papeles firmados. La Suprema Corte lo reconoció abiertamente y por eso amplió el catálogo de pruebas válidas para este tipo de casos. Un juez puede tomar en cuenta el testimonio de familiares, vecinos o personas cercanas que hayan observado la dinámica del hogar. También son válidos los estados de cuenta bancarios que reflejen quién manejaba los gastos cotidianos, así como facturas de supermercado, pagos de colegiaturas, recibos médicos y cualquier comprobante que acredite la gestión del hogar. Incluso los estudios académicos y estadísticas sobre la distribución del trabajo doméstico en México pueden ser presentados como evidencia para contextualizar el caso específico dentro de una realidad más amplia.