El Gobierno de México confirmó que en 2026 se mantendrá una estrategia que fortalece directamente el ingreso de las personas pensionadas, con énfasis en el modelo solidario de AFORE PENSIONISSSTE, el único que reparte utilidades entre sus cuentahabientes.

De acuerdo con información oficial publicada en el blog del Gobierno de México y PENSIONISSSTE, “gracias a la buena administración y responsabilidad en el manejo de los recursos, desde 2009 se han generado 8,977.8 millones de pesos de Remanente de Operación”, recursos que se distribuyen directamente en las cuentas individuales.

Desde el Gobierno se destacó que este esquema busca mejorar la tasa de reemplazo en el retiro, ya que “somos la única Afore que reparte sus utilidades”, lo que se traduce en mayores ingresos mensuales para las y los pensionados en 2026.

El monto de tu Cuenta Individual crecerá de manera significativa PENSIONISSSTE

Utilidades que impactan directamente en la pensión de los mexicanos

Uno de los pilares del modelo de AFORE PENSIONISSSTE es el reparto anual de utilidades entre quienes confían sus ahorros para el retiro. En mayo de cada año, una parte significativa del remanente de operación se deposita directamente en las cuentas individuales.

Tan solo en mayo de 2025, se distribuyeron 1,125 millones de pesos que beneficiaron a más de 1,063,000 cuentas, reforzando el monto acumulado para el retiro. Según el organismo, “este reparto busca mejorar la tasa de reemplazo de nuestros cuentahabientes”.

AFORE PENSIONISSSTE: comisión baja y sorteos que fortalecen el ahorro

Para 2026, la comisión de AFORE PENSIONISSSTE se mantiene en 0.52%, una de las más bajas del sistema. Esto implica que por cada mil pesos administrados, el ahorro anual es mayor frente a otras administradoras.

Continúa el sorteo “ Ahorra, Actualiza y Gana ”, que incentiva el ahorro voluntario y la actualización de datos. En febrero de 2026 se realizará la novena edición, con 35 millones de pesos repartidos.

Este mecanismo ha entregado 162.8 millones de pesos en ocho ediciones y permite ganar premios de hasta un millón de pesos, fortaleciendo el saldo final de la cuenta individual.

En 2026 nuestra comisión se mantiene en 0.52%. PENSIONISSSTE

El Gobierno ofrece atención personalizada y educación financiera

AFORE PENSIONISSSTE refuerza su modelo con programas de atención directa y educación financiera, que incluyen visitas a centros de trabajo, atención domiciliaria para adultos mayores y herramientas digitales gratuitas para planear el retiro.

Programa PENSIONISSSTE Contigo

Atención a domicilio para personas con movilidad limitada

Calculadora Integral y contenidos educativos

En el nuevo contexto definido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el esquema de AFORE PENSIONISSSTE se consolida como una opción que prioriza el bienestar colectivo. Con utilidades repartidas, bajas comisiones y mayor educación financiera, el objetivo es claro: que las pensiones de 2026 sean más altas y estables mes a mes.