Las familias beneficiarias reciben un apoyo de 1,900 pesos cada dos meses, al que se suman 700 pesos adicionales por cada estudiante que forme parte del programa.

En las últimas semanas, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizó el registro de estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universidades públicas de México. Para octubre se espera, además, el primer pago correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 para millones de alumnos de educación básica, media superior y superior.

La Beca Rita Cetina beneficia a millones de estudiantes de educación básica en escuelas públicas de México. Gobierno de México

A continuación, conoce en detalle la modalidad de pago de la Beca Rita Cetina. Ten en cuenta que las fechas oficiales de los distintos programas de Bienestar están pendientes de confirmarse.

Entrega de Becas Bienestar en octubre

Durante el ciclo escolar anterior, los pagos de las becas estudiantiles se realizaron de manera escalonada. Primero recibieron el apoyo los beneficiarios de la Beca Rita Cetina y posteriormente se efectuaron los depósitos correspondientes a:

Beca Benito Juárez de Educación Media Superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Gertrudis Bocanegra

Respecto al esquema para este mes, el calendario de la Beca Rita Cetina organizará los depósitos en el orden alfabético del primer apellido. De esta manera, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del abecedario serían los primeros en recibir el apoyo.

El orden inicia de la siguiente manera:

Primer día: beneficiarios con apellido paterno que comienza con A y B. Segundo día: estudiantes cuyo apellido paterno comienza con C. Tercer día: beneficiarios con apellidos que comienzan con D, E y F.

Calendario de la Beca Rita Cetina en octubre de 2026

Se espera que el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, dé a conocer las fechas oficiales de depósito para los estudiantes de educación básica.

Mientras se publica el calendario definitivo, estas son las fechas que se contemplan como probables para los pagos de la Beca Rita Cetina:

A y B: 5 de octubre de 2026.

C: 6 de octubre de 2026.

D, E y F: 7 de octubre de 2026.

G: 8 de octubre de 2026.

H, I, J, K y L: 9 de octubre de 2026.

M: 12 de octubre de 2026.

N, Ñ, O, P y Q: 13 de octubre de 2026.

R: 14 de octubre de 2026.

S: 15 de octubre de 2026.

T, U, V, W, X, Y y Z: 16 de octubre de 2026.

¿Cuánto pagarán las Becas Bienestar en octubre de 2026?

Los montos del apoyo ecónomico varían de acuerdo con el nivel educativo y el programa del que forme parte cada estudiante.

Para octubre de 2026, los montos contemplados son:

Beca Rita Cetina para educación básica: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional.

Beca Benito Juárez de Educación Media Superior: 1,900 pesos por estudiante.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos por estudiante.

Por el momento, los beneficiarios deberán esperar la publicación del calendario oficial para conocer la fecha exacta en la que recibirán el depósito correspondiente a octubre.