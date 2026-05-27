El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó recientemente que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) mantendrá hasta el 31 de julio de 2026 la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina destinadas a la compra de uniformes y útiles escolares. Se trata de la fecha más importante del programa social, ya que beneficiará a más de siete millones de estudiantes de primaria pública.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, detalló el alcance de este apoyo educativo antes del inicio del próximo ciclo escolar. Explicó que más de 15 millones de alumnos de primaria y secundaria recibirán recursos económicos, distribuidos de la siguiente manera:

5 millones 247 mil 246 estudiantes de secundaria obtendrán 1,900 pesos

9 millones 994 mil 200 alumnos de primaria recibirán 2,500 pesos

Tarjetas de la Beca Rita Cetina

La inversión total supera los 83 mil 587 millones de pesos.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Julio León recordó que la distribución de las tarjetas del Bienestar concluirá el 31 de julio y que los depósitos comenzarán en agosto, previo al inicio del siguiente ciclo escolar.

Cada familia con estudiantes de primaria recibirá 2,500 pesos por alumno inscrito. Por ejemplo, si en un mismo hogar hay tres niñas o niños registrados, el apoyo será de 7,500 pesos. El recurso podrá utilizarse para adquirir:

Uniformes

Zapatos

Mochilas

Cuadernos

Demás materiales escolares necesarios

“La beca no solo ayuda a prevenir la deserción escolar, también busca que todas y todos los estudiantes cuenten con lo básico para continuar sus estudios en igualdad de condiciones”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Documentos necesarios para retirar la tarjeta Beca Rita Cetina

Las madres, padres o tutores serán informados por medio de las escuelas sobre la fecha, hora y lugar de entrega de la tarjeta del Bienestar. Para recibirla deberán presentar la siguiente documentación:

Documentos del estudiante:

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Documentos de la madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (original y copia)

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia de un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Las autoridades aclararon que únicamente podrá recoger la tarjeta la persona que realizó el registro al programa, ya que la cuenta bancaria estará vinculada a su nombre.