En esta noticia Historias que reflejan 50 años del programa

El Grupo Techint otorgó 1.205 Becas Roberto Rocca a estudiantes secundarios y universitarios que se destacan por su desempeño y mérito académico. El programa, que este año cumple 50 años, tiene como objetivo distinguir la excelencia académica y el compromiso con el estudio, y contribuir a la igualdad de oportunidades y al progreso de las comunidades.

La entrega de las Becas Roberto Rocca se realiza en actos en distintas comunidades del país -como Campana, San Nicolás y Neuquén-, entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre, organizados por Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. En Campana, la ceremonia se realizó este martes en la Escuela Técnica Roberto Rocca.

Las becas se entregan a alumnos que se destacan por su mérito y excelencia académica en todo el país. Gentileza Grupo Techint

“La educación, el mérito y el esfuerzo son valores que compartimos industria y comunidad para crecer a la par. Cada uno de los estudiantes que hoy reconocemos tiene un potencial. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como empresa y como país acompañarlos a lograr lo que se propongan”, dijo Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint al abrir el panel que moderó con tres becados de distintas generaciones.

“Estamos convencidos de que la industria y la comunidad se construyen juntos y este 50 aniversario del programa de Becas Roberto Rocca es un hito compartido que reafirma nuestro compromiso”, agregó.

El programa nació en la Argentina en 1976 y, en estos 50 años, entregó más de 45.000 becas en 23 países. Gentileza Grupo Techint

Las becas nacieron en 1976 con el impulso de Roberto Rocca, uno de los fundadores del Grupo Techint, a partir de una convicción que sigue plenamente vigente: la educación como motor fundamental para el progreso de las personas, la movilidad social y el desarrollo de las comunidades. Comenzó como un programa para empleados e hijos de empleados y, con el tiempo, se extendió a estudiantes secundarios y universitarios de las comunidades donde están presentes las empresas del Grupo. En 2022, adoptó el nombre de Becas Roberto Rocca en homenaje a su legado.

Desde entonces, el Programa creció junto con las comunidades y se transformó en una iniciativa global. En estos 50 años, se entregaron más de 45.000 becas en 23 países: 36.000 a estudiantes secundarios y más de 9.200 a universitarios. Actualmente, se implementa en 17 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Italia, Kazajistán, México, Nigeria, Perú, Rumania y Uruguay. Solo en 2025, se otorgaron 3.793 becas en el mundo: 3.288 secundarias y 505 universitarias. El 61% de las becas secundarias fue para estudiantes de escuelas técnicas y el 46%, para mujeres.

Las becas secundarias ponderan la situación socioeconómica de la familia, la excelencia académica y qué metas a largo plazo tienen los estudiantes como criterio para la asignación, con el objetivo principal de contribuir a la igualdad de oportunidades y la movilidad social. En la Argentina, este año el programa recibió 2.525 postulaciones de 161 escuelas y otorgó 1.100 becas a estudiantes de 133 escuelas de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Santa Fe. El 74% de los becados pertenece a escuelas técnicas, y las mujeres representan el 48,2% del total.

El Grupo Techint entregó 1.100 becas a estudiantes de nivel secundario y 105 a estudiantes universitarios. Gentileza Grupo Techint

Las becas secundarias se otorgan en 13 comunidades donde el Grupo Techint tiene operaciones industriales, yacimientos u obras de infraestructura (Aguaray, Tartagal, Prof. Salvador Mazza y Gral. E. Mosconi; Añelo; Campana; Catriel; Cutral-Co y Plaza Huincul; Ensenada; Gral. Pacheco; Ramallo; Rincón de los Sauces; San Nicolás; Senillosa; Villa Constitución y Zárate).

Por su parte, las becas universitarias nacionales comprenden a 105 estudiantes de las carreras de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de 17 universidades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán; el 42% son mujeres.

En los últimos 10 años, se entregaron más de 5800 becas universitarias a nivel global, de las cuales 1840 corresponden a la Argentina.

El programa nació en la Argentina en 1976 y, en estos 50 años, entregó más de 45.000 becas en 23 países. Gentileza Grupo Techint

“La beca es una oportunidad. Para crecer, para aprender y demostrar que, cuando uno hace algo con esfuerzo y verdadera pasión, tiene su recompensa, tiene su reconocimiento y su mérito”, señaló Daniela Peresón, becaria universitaria desde 2024. Nacida en San Nicolás, Daniela estudia Ingeniería Mecánica, hizo su práctica profesionalizante en Ternium y es la primera de su familia en ir a la universidad. “Cada mujer que elige estudiar ingeniería le abre las puertas a otras más que quieran hacerlo más adelante”, agregó.

Historias que reflejan 50 años del programa

Gustavo Colombo fue uno de los primeros becarios: recibió la beca en 1976, durante su primer año en la Escuela Técnica Luciano Reyes de Campana. Hoy lleva unos 42 años de trayectoria en Tenaris y lidera un equipo internacional. “La beca fue sin duda un espaldarazo y fue una ayuda importante desde el punto de vista económico para el inicio del secundario”, recordó.

El Grupo Techint entregó 1.100 becas a estudiantes de nivel secundario y 105 a estudiantes universitarios. Gentileza Grupo Techint

Tamara Toledo, de General Mosconi, Salta, fue becaria secundaria entre 2011 y 2013, en una de las primeras camadas del programa en su comunidad. Se recibió de técnica electrónica y luego de geóloga en la Universidad Nacional de Salta, y hoy es jefa de proyecto en un proyecto de litio en la Puna salteña. “Con la beca al mérito ahorré, parte para mi viaje de egresados y parte para mi universidad”, contó.

Fernando Bardelli recibió la beca universitaria durante toda su carrera de Geología en la Universidad de Córdoba y el Premio a la Excelencia en 2015. Hoy es gerente de Reservorios de Tecpetrol en Neuquén. “El apoyo económico es súper importante, pero también es súper valorable el seguimiento de la meritocracia. O sea, yo siento que eso me abrió un montón de puertas y que me permitió el primer paso de la carrera que tengo hoy”, afirmó.