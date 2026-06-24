Las autoridades educativas confirmaron que las y los estudiantes de primaria inscritos en la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo económico de 2 mil 500 pesos durante agosto de 2026, siempre que hayan completado previamente el proceso de registro y entrega de documentación requerido por el programa.

Para acceder al beneficio, madres, padres o tutores deben haber realizado el trámite de incorporación y recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento mediante el cual se depositará el apoyo destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

México.

De acuerdo con la información oficial, “La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Rita Cetina de estudiantes de primaria continúa en todo el país y hasta el momento suman 2.1 millones de plásticos entregados”, lo que representa un avance de 42 por ciento respecto a la meta nacional de 5 millones de tarjetas que se busca distribuir antes de concluir julio.

Avanza la entrega de tarjetas en todo México

La distribución de tarjetas del Banco del Bienestar forma parte de la incorporación de estudiantes de escuelas primarias públicas al programa Beca Rita Cetina, impulsado por el Gobierno de México para fortalecer la economía familiar.

Las autoridades informaron que el operativo continuará desarrollándose en todos los estados del país hasta el próximo 31 de julio, fecha establecida para concluir la entrega de los plásticos a los beneficiarios registrados.

Hasta ahora se han entregado 2.1 millones de tarjetas, cifra que representa poco más de cuatro de cada diez apoyos previstos dentro de la estrategia nacional para estudiantes de nivel básico.

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¿Quiénes recibirán los 2,500 pesos?

El apoyo económico está dirigido a alumnas y alumnos inscritos en escuelas primarias públicas que completaron correctamente su proceso de incorporación al programa y cuentan con su tarjeta bancaria.

Los recursos serán depositados durante agosto de 2026 y podrán utilizarse para cubrir gastos relacionados con el regreso a clases, incluyendo útiles escolares, uniformes y otros materiales educativos.

La Secretaría de Educación recordó que las familias deben mantenerse atentas a los avisos emitidos por los planteles escolares para conocer la fecha y sede de entrega de tarjetas pendientes.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Las madres, padres o tutores que aún no reciben la tarjeta deberán presentar la documentación requerida cuando sean convocados por su escuela para completar el trámite.

Entre los requisitos se encuentran:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor.

CURP de la persona responsable.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Acta de nacimiento de la o el estudiante.

CURP de la alumna o alumno beneficiario.

Las autoridades señalaron que quienes ya realizaron el registro únicamente deberán acudir en la fecha asignada para recoger el plástico y esperar el depósito correspondiente durante el mes de agosto.

Familias deben seguir los avisos de sus escuelas

Las familias que completaron el registro pero todavía no cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar deberán consultar la información proporcionada por sus escuelas, donde se darán a conocer la fecha, hora y lugar para recibir el medio de pago con el que se dispersará el apoyo económico de la Beca Rita Cetina.