México invirtió 214, 125, 906 millones de dólares en la renovación del aeropuerto de Tepic.

En el marco de la gira del Gobierno de México “Honestidad y Resultados”, la presidenta Claudia Sheinbuam dio detalles de las obras de infraestructura y de seguridad que se han implementado y que se llevan a cabo en Nayarit.

En línea con el reporte oficial entregado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México anunció la inauguración en diciembre del nuevo aeropuerto en México, el Amado Nervo o Aeropuerto Internacional Amado Nervo. “En diciembre se inaugura el aeropuerto ‘Amado Nervo’” , reportó el Gobierno.

La gira del Gobierno de México “Honestidad y Resultados”, llegó a Nayarit. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

La inauguración del nuevo aeropuerto Amado Nevo se dará luego de los trabajos de ampliación y modernización que según el Gobierno de México tuvo una inversión de 4,132,630,000 millones de pesos mexicanos.

Rehabilitación y ampliación de la pista 02-20 en 800 metros

Construcción de una nueva terminal de pasajeros con una superficie de 18 000 m²

Ampliación de la plataforma de aviación comercial con 4 posiciones adicionales

Edificación de una nueva torre de control

Urbanización del acceso al aeropuerto

Imagen de los avances del nuevo aeropuerto de México en Nayarit. Gobierno de México

Desde el Gobierno local dieron detalles de cómo quedará el aeropuerto Amado Nervo

El Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio detalles de la infraestructura del aeropuerto Amado Nervo en el quinto informe de Gobierno.

“En 5 años hemos junto al Gobierno de México impulsamos proyectos estratégicos que fortalecen la movilidad, el turismo y la inversión” , indica el informe oficial.

El Aeropuerto Internacional Amado Nervo - Riviera Nayarit cuenta con nuevas rutas nacionales e internacionales con vuelos directos a Calgary, Houston y Los Ángeles.

Por otra parte, la nueva infraestructura del Amado Nervo podrá recibir hasta 4 millones de pasajeros al año.

"El Programa Maestro de Desarrollo 2023-2037 autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil, contempla en su primer quinquenio 2023-2027 un total de 46 acciones puntuales", Gobierno de México. Gobierno de México

IMSS Bienestar presente en Nayarit

El Gobierno de México compartió también otros detalles de los avances en Nayarit, entre ellos:

Avanza el plan maestro para el cuidado de la biodiversidad en la costa

252 consultorios IMSS-Bienestar para garantizar atención y medicamentos gratuitos en la entidad

Más de 45 mil 330 familias beneficiadas con reestructura de créditos

Sustitución del Hospital de Alta Especialidad IMSS-Bienestar Tepic

Construcción de la autopista Tepic - Compostela

447 mil personas son beneficiadas con los programas para el Bienestar

Autopisca Tepic - Compostela como parte de la modernización de Narayit para atraer más turistas. Gobierno de México

En Materia de Seguridad en Nayarit, el Gobierno de México informó que el homicidio doloso bajó 63,32% entre enero y julio del 2026 comparado con el mismo periodo del 2025.