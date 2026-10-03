Ciudad de México lleva a adultos mayores a conocer diferentes lugares del país con todo pago.

Un nuevo beneficio para los adultos mayores de 65 años lleva a los más mayores de la casa a recorrer la Ciudad de México y el país. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, avanzó este 30 de septiembre con el programa Colibrí de Plata que es la ampliación del exitoso Colibrí Viajero.

La mandataria capitalina celebró que el Programa Colibrí Viajero está próximo a llegar al millón de beneficiados que han podido recorrer la Ciudad de México y ahora el país en modalidad de turistas.

Uno de los destinos a los que el Colibrí de Plata lleva a los adultos mayores es a Acapulco. Gobierno de CDMX

“Con el programa Colibrí de Plata hacemos del turismo un derecho, no un privilegio. Con él, llevamos a personas adultas mayores a conocer nuestro país, descansar, disfrutar y descubrir nuevas experiencias. Viajar también es bienestar y una forma de transformar nuestras vidas”, subrayó Brugada Molina en comunicación.

Nuevo destino, Acapulco: 500 beneficiados con todo pago

El programa Colibrí de Plata lleva en esta oportunidad a más de 500 personas adultas mayores a conocer o reencontrarse con distintos destinos de México , uno de ellos es Acapulco. En esta oportunidad, este grupo de personas mayores de 65 años tiene como invitados especiales a la selección mexicana femenil de 1971.

El programa Colibrí de Plata es totalmente gratis y cubre transporte, alojamiento, alimentación y actividades recreativas propias del turismo. ““Que la edad no corte las alas al colibrí ni el dinero interponga fronteras en sus sueños”, agregó la Jefa de Gobierno de CDMX en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo.

De acuerdo a lo expresado por Brugada Molina, el Programa Colibrí de Plata le da la oportunidad a mujeres que por décadas de su vida se dedicaron y se siguen dedicando a las tareas del cuidado del hogar llevándolas a una vida sedentaria lejos del disfrute del turismo.

Día Mundial del Turismo: programa Colibrí de Plata. Gobierno de CDMX

Clara Brugada Molina hizo un llamado especial a todas las mujeres que hoy disfrutan de conocer Ciudad de México y del país a que “durante estos viajes puedan dedicar tiempo a sí mismas y vivir nuevas experiencias, como parte de una ciudad que reconoce su derecho al descanso, al esparcimiento y al disfrute”.

Secretaría de Turismo de Ciudad de México es quien gestiona Colibrí Viajero

El Colibrí Viajero nació dirigido a niñas, niños, familias y comunidades vulnerables, que pueden disfrutar de museos, sitios históricos, eventos culturales, deportivos y de entretenimiento.

Ahora Colibrí de Plata va más allá y le da la oportunidad a personas adultas mayores de 65 a vivir de estas otras actividades recreativas dentro y fuera de Ciudad de México gracias a los convenios que el Gobierno de CDMX hizo con otros estados.

El calendario de actividades lo publica la Secretaría de Turismo de CDMX. Gobierno de CDMX

Para conocer los calendarios de eventos los interesados deben estar atentos a las convocatorias que hace la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, organismo encargado de publicar el calendario de actividades y viajes de turismo local y nacional.

El Gobierno de la CDMX brinda información sobre el Colibrí Viajero por medio de los canales de atención. colibriviajero@turismo.cdmx.gob.mx 55 5286 7097 o 55 5286 9077 (Ext. 2103 a 2107).