La Licencia de Conducir y Tarjeta de Circulación ahora también se podrá llevar en el celular.

El Gobierno de Ciudad de México y su Secretaría de Movilidad, SEMOVI mantienen vigente el uso de Licencia de Conducir y la Tarjeta de Circulación digital presentada ante las autoridades de tránsito con la misma validez que los documentos físicos o plásticos.

“Obtén la versión digital de tu tarjeta de circulación plástica. Ahora, este documento es igual de válido que el documento físico”, reforzó la SEMOVI. El proceso de obtención de la Licencia de Conducir y tu Tarjeta de Circulación en la CDMX no tiene costo, pero atención, lo mejor es que estos documentos no invalidan los físicos, solo solo una alternativa digital mucho más rápida, fácil, segura y práctica de llevar siempre la documentación.

SEMOVI y el Gobierno de México digitalizaron la Licencia y la Tarjeta de Circulación que tendrán la misma validez que las físicas. SEMOVI

Cómo descargar y llevar la Licencia y Tarjeta de Circulación de forma digital

Antes de iniciar este trámite, la SEMOVI remarca que se debe contar con el plástico de la Tarjeta de Circulación vigente, con esto ya asegurado, es necesario descargar e instalar la aplicación App CDMX en el celular, sirve para Android e iOS.

Adicionalmente, el conductor debe contar con CURP o RFC y el número de la placa de automotor. “Lleva tu Licencia y Tarjeta de Circulación siempre contigo. La App CDMX te permite llevar ambos documentos en versión digital”, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Paso a paso para solicitar y tener la Licencia y la Tarjeta de Circulación en el celular

Ingresa a la APP CDMX, desde tu teléfono móvil Ingresa a módulo Cartera Digital y selecciona Agregar Credencial Selecciona Tarjeta de Circulación Ingresa la Placa del vehículo y el RFC o CURP registrada en el plástico de la Tarjeta de Circulación Se genera Tarjeta de Circulación Digital que podrás portar en tu Cartera Digital y consultarla cuando lo requieras abriendo tu App CDMX

Lleva tu licenica y tarjeta de circulacaón en tu celular desde la APP CDMX. SEMOVI CDMX

Finalizado este proceso, tal como lo indica la Secretaría de Movilidad, la Tarjeta de Circulación y la Licencia descargadas en la App CDMX tiene la misma validez que la documentación física.

Descarga de la Licencia y la Tarjeta de Circulación a celular desde la APP CDMX

Esta opción resulta útil en caso que no lleves tus documentos físicos o no cuentes con Internet. Para esos casos, La App CDMX permite generar, consultar y descargar tus documentos digitales en formato PDF.

Este archivo incluye las caras del documento, sus datos oficiales y un código QR dinámico/de verificación para validar su autenticidad ante las autoridades de tránsito.

Descarga del archivo PDF al almacenamiento del teléfono: una vez que el documento ya está visible en tu pantalla sigue estos pasos

Abrir la vista de detalle: Toca la credencial dentro de la app para ver la versión desplegada/completa. Seleccionar Guardar/Descargar.

En Android / iOS: En la esquina superior derecha o inferior de la credencial, presiona el icono de Compartir/Descargar o el botón que indica Descargar PDF / Exportar documento.

Una vez guardado el archivo PDF en el almacenamiento interno de tu teléfono, podrás consultarlo, imprimirlo o mostrarlo sin necesidad de estar dentro de la App o tener conexión a internet.