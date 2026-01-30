El ISSSTE adelantará el depósito de febrero para los pensionados de México

De cara a febrero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que habrá adelanto de pagos para los pensionados de México. Se trata de un cambio en el cronograma oficial que beneficiará a los inscriptos en el organismo.

En detalle, los derechohabientes del ISSSTE podrán disfrutar del pago de su pensión antes de lo esperado, dado el feriado del próximo lunes 2 de febrero, el cual impactará en la distribución del dinero.

El ISSSTE adelantará pagos de pensión por feriado de febrero 2026

Conoce los detalles de los cambios que habrá el próximo mes y evita problemas con el cobro correspondiente. Ten en cuenta además las condiciones impuestas a nivel nacional.

Calendario de Pensión IMSS en febrero de 2026

Los pensionados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a febrero de manera anticipada. De acuerdo con el calendario oficial del instituto, el depósito se realizará el viernes 30 de enero. Esta fecha responde a la práctica habitual del organismo de dispersar las pensiones el último día hábil previo al inicio de cada mes.

Calendario de jubilación ISSSTE en febrero de 2026

En contraste, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán esperar hasta el mes de febrero para recibir su pago. El depósito está programado para el martes 3 de febrero.

Esto se debe a que el lunes 2 de febrero es día de descanso obligatorio, por lo que tanto las oficinas del IMSS como las instituciones bancarias suspenderán actividades. Por esta razón, el pago de la pensión se recorrerá al siguiente día hábil.

Cabe destacar que el feriado corresponde al Día de la Constitución Mexicana que, si bien se conmemora el 5 de febrero, el Gobierno tomó la decisión de adelantar el descanso para otorgar así un fin de semana largo de tres días.

¿Cuáles son los requisitos para pensionarse del ISSSTE?

El ISSSTE funciona bajo dos modalidades distintas: el esquema de reparto tradicional y el sistema de cuentas individuales que comenzó a aplicarse a partir de 2007.

Esquema de reparto (antes de 2007)

Haber acumulado un mínimo de 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 años para las mujeres.

Tener al menos 60 años de edad para acceder a la pensión por jubilación.

El importe de la pensión se determina considerando el último sueldo percibido y el total de años laborados.

Sistema de cuentas individuales (desde 2007)

Contar con un mínimo de 25 años de cotización.

Haber alcanzado los 60 años para la pensión por retiro o los 65 años para la pensión por vejez.

La pensión se cubre con los fondos acumulados en la cuenta individual administrada por una Afore.

El monto final depende del nivel de ahorro, las aportaciones efectuadas y los rendimientos generados.