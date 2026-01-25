Una resolución sin precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado preocupación entre millones de ciudadanos en México. Por primera vez en la historia del país, los ahorros para el retiro de trabajadores del IMSS e ISSSTE dejarán de ser completamente intocables.

Así, la determinación judicial establece un equilibrio entre dos derechos fundamentales: la protección de los ahorros de los trabajadores y el derecho de los menores a recibir manutención. Esta medida afecta directamente a quienes tienen obligaciones pendientes de pensión alimenticia.

Ya es oficial | La Suprema Corte resolvió que los jubilados del IMSS e ISSSTE podrían perder su capital en Afore si no efectúan este procedimiento obligatorio (foto: archivo).

¿Qué establece la nueva resolución de la Suprema Corte sobre las Afores?

El amparo 652/2024, aprobado de forma unánime por los ministros, representa un hito en la legislación mexicana. La Corte Suprema ha determinado que las cuentas de Afore podrán ser embargadas en situaciones donde el deudor de pensión alimenticia se encuentre desempleado y carezca de otros bienes embargables.

La resolución tiene como objetivo asegurar que los menores reciban el sustento económico que les corresponde por ley, al tiempo que se preserva una protección mínima para los ahorros del pensionado.

Esta medida no es indiscriminada; el tribunal ha establecido límites claros: el embargo no podrá exceder el 10% del saldo total de la subcuenta de retiro, o el equivalente a 75 días del salario básico de los últimos cinco años, aplicándose siempre la cifra menor entre ambas opciones.

Jubilados del IMSS e ISSSTE: ¿cómo afectará esta medida tus depósitos mensuales?

Los trabajadores retirados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enfrentan un nuevo escenario. A pesar de que los depósitos se realizan electrónicamente de acuerdo con el calendario estipulado, aquellos que tengan deudas de pensión alimenticia verán una reducción en sus recursos disponibles.

A pesar de la regularidad en los depósitos, la situación financiera de algunos beneficiarios se ve comprometida.

Es fundamental que los trabajadores retirados estén al tanto de estas implicaciones en sus ingresos.

Estrategias clave para proteger tu Afore y evitar embargos inesperados

Los jubilados deben revisar el estado de su cuenta de Afore y confirmar que todos los pagos de manutención están actualizados. Mantener documentación que respalde el cumplimiento de estas obligaciones resulta fundamental para evitar sorpresas desagradables en los depósitos mensuales.

La acción inmediata que deben tomar los pensionados es verificar su situación legal respecto a pensiones alimenticias. Cumplir oportunamente con estas obligaciones es la única forma de blindar los fondos de retiro contra posibles retenciones.

La Suprema Corte estableció así un precedente que modifica el concepto de inembargabilidad absoluta de los ahorros para el retiro, colocando la seguridad económica de los menores como prioridad sobre la protección patrimonial de los adultos. Los pensionados que actúen con prontitud para regularizar su situación evitarán afectaciones económicas significativas en su jubilación.