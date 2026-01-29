El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE anunció una transformación profunda de su infraestructura médica que impactará directamente en millones de derechohabientes a lo largo de 2026, con nuevas unidades, hospitales y ampliaciones.

El plan fue presentado por el director general del ISSSTE, Martí Batres, durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se detalló una estrategia nacional para fortalecer el acceso a servicios de salud dignos y oportunos.

Martí Batres, Director del ISSSTE y Claudia Sheinbaum.

La iniciativa forma parte de una política de “Salud sin privilegios”, orientada a reducir desigualdades regionales, mejorar la atención médica y acercar servicios especializados a comunidades con mayor carencia en infraestructura sanitaria.

241 frentes de obra para transformar la atención médica

Martí Batres informó que el Plan de Obras 2026 contempla “241 frentes de obra del ISSSTE para 2026”, que incluyen construcción, ampliación y remodelación de unidades médicas en todo el país, con énfasis en el primer nivel de atención.

“Enfatizamos dos cosas: uno, el primer nivel; y dos, en las regiones que tienen mayor carencia en servicios de salud”, señaló el funcionario, al destacar que estas acciones permitirán aumentar consultas y cirugías, reducir tiempos de espera y mejorar las condiciones materiales de atención.

Nuevas clínicas, hospitales y regiones prioritarias

El proyecto incluye obras estratégicas en múltiples entidades del país, priorizando zonas con rezago histórico en servicios médicos. Entre las acciones confirmadas para 2026 se encuentran:

Construcción de 200 nuevos consultorios

Edificación y ampliación de 14 Unidades de Medicina Familiar

Creación y ampliación de 4 Clínicas de Medicina Familiar

Adecuación de 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs)

Conclusión de 7 obras hospitalarias de segundo nivel

Por otro lado, el ISSSTE anunció que se concluirán proyectos clave como el Hospital General de Tampico, el rescate de clínicas hospitalarias en Michoacán y Guerrero, y la remodelación de unidades especializadas, así como nuevos hospitales regionales en Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México.

Con este plan, el ISSSTE busca consolidar un sistema de salud más cercano, equitativo y eficiente, que garantice atención médica de calidad a las y los trabajadores del Estado y sus familias en todo el país.