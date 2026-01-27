El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementó una modificación que aliviará a miles de adultos mayores en Tamaulipas.

A partir de ahora, los jubilados y pensionados ya no tendrán que enfrentar el proceso de renovar su credencial cada dos años, gracias a la introducción de un documento de vigencia permanente.

Esta medida fue presentada oficialmente por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quien durante una visita en el Hospital General del ISSSTE en Tampico encabezó la entrega de las primeras 123 credenciales permanentes, en beneficio de residentes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El director del ISSSTE, Martí Batres, encabezó la entrega de las primeras credenciales permanentes en Tampico, un documento sin fecha de vencimiento que simplifica trámites a jubilados y pensionados. Fuente: Shutterstock.

Adiós a las filas cada dos años: la credencial permanente ya es una realidad para los titulares del ISSSTE

El anuncio oficial pone fin a una práctica que generaba molestias. Cada dos años, miles de personas mayores debían acudir a las oficinas para renovar su credencial ISSSTE, enfrentando largas filas, trámites burocráticos y, en ocasiones, malos tratos.

“Ya no vamos a citar cada dos años a jubiladas y jubilados porque ahora estamos entregando una credencial de vigencia permanente de derechos”, declaró Batres Guadarrama durante la ceremonia de entrega.

El funcionario enfatizó que esta medida también busca proteger la dignidad de los adultos mayores, evitando que se expongan a situaciones de maltrato durante procesos administrativos innecesarios.

La credencial de vigencia permanente mantiene todos los beneficios y derechos de los derechohabientes, sin fecha de vencimiento, lo que representa un cambio sustancial en la forma como el organismo público atiende a sus beneficiarios.

Inversión millonaria: el ISSSTE amplía su infraestructura en Tamaulipas

Más allá de la implementación de la credencial permanente, el ISSSTE avanza con una fuerte apuesta a la modernización de su infraestructura de salud. En el marco de una gira de trabajo, Martí Batres Guadarrama recorrió las obras de ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano de Tampico, un proyecto que demanda una inversión superior a los 18 millones 700 mil pesos.

La intervención permitirá mejorar la atención de más de 58 mil derechohabientes y reforzar áreas clave como la cirugía ambulatoria y la Central de Esterilización y Equipos. El plan contempla la habilitación de un nuevo quirófano, una sala de ultrasonido, espacios específicos para la esterilización de instrumental médico y una zona de activación física al aire libre, además de la incorporación de equipamiento especializado.

Durante la supervisión, el director general destacó que las obras responden a solicitudes planteadas por la comunidad médica y los usuarios en visitas anteriores. “ Estamos dando respuesta a las necesidades que nos plantearon en marzo ”, afirmó, y adelantó que la clínica contará también con una nueva sala de espera y un área techada destinada a la activación física.

La estrategia de fortalecimiento del ISSSTE en Tamaulipas se extiende a otras regiones del estado. Batres Guadarrama anunció que en Matamoros se edificará una nueva Clínica de Medicina Familiar, mientras que en Nuevo Laredo se llevará adelante la adecuación de una unidad existente para optimizar la atención en la zona fronteriza.

Estas iniciativas se inscriben en un plan integral orientado a ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios de salud, reafirmando el compromiso del instituto con los trabajadores del Estado y sus familias a través de inversiones sostenidas en infraestructura médica.