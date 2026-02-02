El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una alerta a los contribuyentes con tarjetas departamentales, ya que habrá multa para los mexicanos que no demuestren congruencia financiera. Se trata de una medida que busca promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país.

El organismo reforzó una serie de medidas que ya están impactando a quienes realizan compras con tarjetas departamentales, incluida la tarjeta Costco. Habrá supervisión sobre este tipo de transacciones, lo que llama la atención entre compradores frecuentes.

Las tarjetas departamentales, como la de Costco, será motivo de revisión del SAT shutterstock

Conoce los detalles de esta medida y evita problema con las autoridades. Ten en cuenta que las autoridades piden una condición clave que puede derivar en multas si no se respeta.

¿Qué dice el SAT sobre las tarjetas departamentales?

Las autoridades piden congruencia financiera, es decir, que el nivel de gasto de una persona debe tener lógica con los ingresos declarados . Todas las compras -incluidas las hechas en Costco- deben ser acordes a lo que oficialmente reportas como ingresos.

No se trata de limitar el consumo, sino de poder justificar que tus gastos son proporcionales a la capacidad económica personal. Este criterio aplica para todas las tarjetas departamentales, no únicamente para la de Costco.

¿Cuándo se considera discrepancia fiscal?

La llamada discrepancia fiscal ocurre cuando una persona gasta de forma considerablemente mayor a lo que declara como ingreso. En ese contexto, las compras en grandes cadenas como Costco quedan bajo revisión, ya que las operaciones con tarjetas generan registros que pueden ser consultados en cualquier momento.

Para este año, el SAT reforzó el cruce de información relacionada con plásticos departamentales , un punto que muchos contribuyentes desconocen, pero que forma parte del control fiscal habitual.

¿Qué pasa si no cumplo con las normas del SAT?

Las consecuencias por incumplir la congruencia financiera pueden ser costosas. El SAT contempla multas que van del 15% al 70% del monto que no pueda justificarse, además de recargos que incrementan la deuda.

En casos graves, cuando la discrepancia es considerable, la autoridad puede clasificar la situación como posible defraudación fiscal, lo que implica consecuencias legales más severas.

Para evitar multas y sanciones, se sugiere: hacer compras acordes al nivel real de ingresos; declarar los ingresos de dinero; guardar los comprobantes de gastos importantes; tener un control claro de las finanzas; y definir un presupuesto mensual acorde a las necesidades.