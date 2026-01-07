El Banco de México estableció un proceso gradual de retiro para diversos billetes y monedas que, aunque mantienen su valor legal, están siendo sacados de circulación.

Entre estos se encuentran ejemplares de las denominaciones de 500 y 1,000 pesos de familias anteriores. Aunque estos billetes aún conservan su poder liberatorio y pueden utilizarse en transacciones comerciales, cuando lleguen a las instituciones bancarias serán separados para no volver a ser entregados.

Los billetes retirados siguen siendo válidos para transacciones comerciales, pero los bancos los separarán para que no vuelvan a circular. Fuente: Shutterstock.

Qué billetes están en proceso de retiro y por qué

Las familias de billetes que están siendo reemplazadas son: B, C, D, D1 y F.

Billetes de la familia B (1993)

Los billetes de la familia B se pusieron en circulación en 1993 y están expresados en “nuevos pesos”, equivalentes a 1,000 pesos de la unidad anterior. Presentan características similares a los billetes de la familia A, aunque con un diseño más moderno para la época. Estos billetes están siendo retirados debido a su antigüedad y a que sus elementos de seguridad son menos eficaces frente a la falsificación.

Billetes de la familia C (1994)

La familia C, lanzada en 1994, también utiliza la unidad de “nuevos pesos”. Aunque difiere en diseño de la familia B, comparte el objetivo de modernizar la moneda tras la reestructuración económica de México. Su retiro se debe a que sus características de seguridad son ya insuficientes frente a los métodos actuales de falsificación.

Billetes de la familia D (1996 – 2000)

Los billetes de la familia D comenzaron a circular en 1996, completando la transición a la unidad monetaria actual, los pesos. Esta familia incluye los billetes conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México, emitidos el 25 de agosto de 2000, con la leyenda “75 Aniversario 1925-2000” debajo del texto “Banco de México” en el anverso. Estos billetes se retiran para dar paso a nuevas emisiones con mayor seguridad y resistencia al desgaste.

Billetes de la familia D1 (2001 – 2004)

La familia D1 mantiene similitudes con la familia D, pero incorpora nuevos elementos de seguridad. Las denominaciones de 50, 100, 200 y 500 pesos se pusieron en circulación en 2001, el billete de 20 pesos fue el primero fabricado en polímero (2002), y el de 1,000 pesos se lanzó en 2004. Su retiro responde a la necesidad de actualizar los diseños y mejorar la seguridad frente a la falsificación y el uso prolongado.

Billetes de la familia F (2006 – 2008)

La familia F incorpora cambios importantes en colores, tamaños y elementos de seguridad. Cada denominación tiene un tamaño distinto para facilitar su identificación. El billete de 50 pesos salió en 2006 y el de 1,000 pesos en 2008. Aunque más modernos, también se retiran progresivamente para introducir versiones aún más seguras.

Una por una: esta serán las familias que se verán afectadas por el proceso de retiro. Fuente: Shutterstock.

Qué hacer si tienes estos billetes