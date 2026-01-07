En esta noticia Costo y acciones de prevención

El crecimiento económico de México enfrenta un viejo fantasma que se ha recrudecido con el paso del tiempo, mantiene el ánimo de invertir por los suelos y afectará el crecimiento de los negocios en el país: la extorsión dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en un problema económico, considera la consultora Strategia Electoral.

La inseguridad y la violencia se colocaron entre los seis riesgos principales para el país, debido a que en 2024, el costo económico de la violencia en México fue equivalente a 18% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con estimaciones del Institute for Economics & Peace.

Además, en la Encuesta de Opinión Ejecutiva 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el crimen y las actividades económicas ilícitas aparecen como el segundo mayor riesgo que enfrenta la economía mexicana, y la edición de diciembre de 2025 de la Encuesta de Especialistas del Sector Privado del Banco de México ubica al crimen como la principal barrera para hacer negocios en el país.

Dentro del crimen, uno de los principales problemas que enfrenta el empresariado mexicano es la extorsión, pues de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), este delito representa pérdidas económicas anuales cercanas a MXN $21,000 millones.

Por otra parte, Strategia Electoral advierte que el robo de transporte en carretera aumentó 19% entre 2019 y la primera mitad del año pasado, es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación a México, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señala que cada día se pierden MXN $15 millones a causa de este delito.

Costo y acciones de prevención

Para contrarrestar estos problemas, las empresas invierten millonadas en prevención contra la delincuencia, al alcanzar hasta 10% de los costos de los grandes consorcios, lo que reduce su capacidad de inversión productiva.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión que impulsa una reforma estructural a la seguridad pública, con el objetivo de fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

Strategia Electoral detalla que la reforma privilegia las labores de inteligencia y sienta las bases para profesionalizar y mejorar la coordinación de los cuerpos de seguridad en todos los niveles.

“Si bien esta reforma es un avance, México corre el riesgo de seguir sumido en la espiral de criminalidad y violencia en 2026. Además de que las reformas legales de gran calado tardan tiempo en ser implementadas y surtir efectos, la mayoría de los cuerpos de seguridad tendrá menos presupuesto este año”, advierte la consultora.

En sentido contrario a la propuesta, la SSPC tuvo el recorte más grande entre los cuerpos de seguridad del país, con un recorte de 17.6% en relación con el gasto aprobado para 2025. Este año, la dependencia a cargo de García Harfuch solo tendrá MXN $60,110 millones.

“Sin recursos suficientes, el combate a la extorsión y a todas las formas del crimen que afectan la actividad económica podría malograrse”, advierte la consultora.