El Banco Central Europeo (BCE) avanza en la renovación de la moneda única con los nuevos billetes de euro. Este rediseño representa la primera gran actualización de los billetes en años y afectará a las denominaciones más utilizadas en el día a día. Actualmente, sus ilustraciones son unificadas en toda la zona euro y rinden homenaje a la historia arquitectónica de Europa, mostrando diferentes monumentos y lugares históricos en ambos lados. El nuevo rediseño abarcará seis denominaciones: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ y 200€. No se emitirá un nuevo billete de 500 euros, que dejará de producirse, aunque mantendrá su curso legal durante un tiempo por su retirada gradual. De esta manera, el BCE confirmó que ha preseleccionado dos temas principales para los nuevos billetes: Según detalló el banco con sede en Alemania, en abril de 2026 concluyó el concurso de ideas para ilustrar los nuevos billetes. Luego, un jurado de expertos independientes seleccionará las propuestas finales antes de junio de este año. Posteriormente, se abrirá una encuesta pública para recoger la opinión de los ciudadanos. El diseño definitivo se dará a conocer a finales de 2026. La entrada en circulación de los nuevos billetes está prevista a partir de 2028. Vale destacar que los billetes actuales seguirán siendo de curso legal de forma indefinida, por lo que convivirán con los nuevos diseños durante un periodo de transición. Más allá del aspecto estético, el BCE incorpora valores modernos en esta renovación. Los nuevos billetes serán más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Tal es así que el banco está analizando la huella ambiental de los billetes actuales para reducir su impacto mediante nuevos materiales y procesos de producción. Asimismo, el rediseño busca hacer los billetes más inclusivos, facilitando su uso a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Este proyecto representa un paso importante para actualizar la moneda europea, combinando tradición, cultura, naturaleza y compromiso con el futuro. Los nuevos billetes de euro no solo renovarán su imagen, sino que incorporarán los valores de una Europa unida, sostenible e inclusiva.