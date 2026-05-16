A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) ha emitido un aviso de relevancia para todos los ciudadanos que deseen llevar a cabo transacciones financieras utilizando billetes físicos. La máxima autoridad monetaria del país ha señalado que aquellos que manejen ejemplares de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deben prestar atención a una serie de características esenciales que deben presentar, ya que su aceptación en comercios o instituciones de crédito podría verse comprometida. Checa todos los detalles al respecto. El Banco de México ofrece a través de su portal oficial un análisis pormenorizado sobre las particularidades que confieren singularidad a los billetes en circulación, así como a aquellos que están en proceso de ser retirados. En los billetes emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su trayectoria, se identifica una clasificación en familias, entre las que sobresalen las Familias F y G. Respecto a los billetes de la familia G, estos constituyen los que actualmente se encuentran en circulación, excluyéndose de la lista de aquellos que serán retirados en un futuro cercano. Los billetes de la familia F fueron introducidos de forma escalonada, comenzando en 2006 y concluyendo en 2017, siendo este último un billete conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia presenta modificaciones en los elementos de seguridad, colores y dimensiones en comparación con la familia anterior (D1). Cada ejemplar presenta características distintivas según su denominación, por lo cual se sugiere prestar particular atención a los siguientes aspectos, no solo para entender su elaboración, sino también para prevenir posibles fraudes: Desde su cuenta oficial en la red social X, el Banxico ha comunicado que los billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las familias F y G, así como los billetes de 100 pesos de la familia G, deben cumplir con un requisito esencial para su aceptación: dosfolios idénticos. Es fundamental que los folios sean iguales para que el billete sea considerado un ejemplar auténtico. En caso de que sean diferentes, podría tratarse de una pieza alterada, lo que implicaría que no tendría valor. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención a este aspecto.