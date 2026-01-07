En esta noticia Datos y memoria

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ha habido un aumento extraordinario en los envíos de petróleo a Cuba y aseveró que hay contratos al respecto los cuales reflejan la ayuda histórica a la isla.

“No hay un incremento en el envío de petróleo a Cuba”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

El martes (6 de enero) el diario londinense Financial Times publicó un artículo que señala que México se ha convertido en el principal proveedor de crudo a Cuba, una situación que inclusive podría provocar molestia a la administración de Donald Trump.

“México superó a Venezuela y se convirtió en 2025 en el principal proveedor de petróleo de Cuba, según datos de la industria, ayudando a apuntalar a la isla comunista justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su promesa de atacar a los cárteles mexicanos tras capturar al líder venezolano Nicolás Maduro”, publicó el FT en una nota firmada por la corresponsal Jude Webber.

El diario, con datos de firmas especializadas en envíos de petróleo a nivel global, reportó que “México exportó un promedio de 12,284 barriles diarios (bd) de petróleo a Cuba el año pasado, alrededor del 44% de las importaciones totales de crudo de la isla y un aumento de 56% frente a sus envíos de 2024”.

Datos y memoria

Ante estos señalamientos, Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío en particular”.

Asimismo, dijo que los envíos de crudo a Cuba no son exclusivos de su administración y que en gestiones pasadas, como la de Enrique Peña Nieto (2012-2018) inclusive se condonaron deudas al gobierno cubano.

“Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, unas son contratos, otras son ayuda humanitaria”, dijo Sheinbaum.

Derivado de los cuestionamientos vertidos en sus conferencias mañaneras respecto de la transparencia de los contratos en productos petrolíferos, Sheinbaum dijo que Pemex “está haciéndome la tendencia histórica” de envíos desde hace varios años.

Además de lo referido por el Financial Times, en los medios destacan análisis del volumen de petróleo de México a la isla durante las gestiones presidenciales desde 2006 a la fecha (Felipe Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum).

De acuerdo con Reforma, durante los primeros 13 meses de cada una de esas gestiones, el monto pasó de u$s 14.5 millones (Calderón) a 1,091 millones con la actual presidenta.

Con ello, con datos a 2025, México se ha convertido, como lo señala el FT, en el principal proveedor de petróleo a Cuba, con 44%, dejando a Venezuela en 34%.

Aunque los datos suministrados por la consultora Kpler son para fines de 2025, Sheinbaum se refirió a la situación actual de Venezuela, de donde EEUU extrajo a Nicolás Maduro.

Donald Trump ha dicho que él se encargará de gestionar los ingresos petrolíferos del país y la propia presidenta Delcy Rodríguez, recientemente juramentada, ha declarado que pedirá al presidente estadounidense que vele porque los recursos derivados sirvan para el beneficio de las dos partes.