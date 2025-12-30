A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) emitió un aviso significativo para todos los ciudadanos que deseen llevar a cabo transacciones financieras utilizando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país indicó que aquellos que operen con billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las familias F y G y billetes de 100 pesos de la familia G deberán prestar atención a una serie de características esenciales que deben presentar, ya que podrían no ser aceptados en comercios o instituciones de crédito. A continuación, se detallan los aspectos relevantes al respecto.

Características distintivas de los billetes de las Familias F y G

A través de su sitio web oficial, el Banco de México detalla cuáles son las características que vuelven únicos a los billetes del país, tanto los que se encuentran en circulación como aquellos que permanecen en proceso de retiro.

¿Cuáles son las características que deben tener los billetes para ser aceptados en comercios? (Foto: Archivo)

Dentro de la lista de familias en las que se distribuyen los ejemplares que ha emitido la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan los de la Familia F y G.

En lo que respecta a los pertenecientes a la familia G, tienen el detalle de ser aquellos que se encuentran en circulación actualmente y no figuran en la lista de los próximos a ser retirados.

Los billetes de la familia F son aquellos que fueron puestos en circulación de forma escalonada; el primero en 2006 y el último en 2017, este último corresponde al conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes presenta cambios en los elementos de seguridad, colores y tamaños con respecto a la familia anterior (D1).

Cada ejemplar guarda una característica particular según la denominación, por lo que se aconseja prestar especial atención a los siguientes detalles no sólo para conocer cómo están fabricados sino también para evitar estafas:

100 pesos

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Material: Polímero

Anverso: Representa el periodo de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz; incluye un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Reverso: Ecosistema de bosques templados con árboles de pino, encino y oyamel; muestra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en los estados de México y Michoacán, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Color predominante: Rojo

200 pesos

Familia: G

Medidas: 139 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa la Independencia de México con Miguel Hidalgo y José María Morelos; incluye la Campana de Dolores.

Reverso: Ecosistema de matorrales y desiertos con el águila real; muestra la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora.

Color predominante: Verde

500 pesos

Familia: G

Medidas: 146 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa el periodo de la Reforma y la restauración de la República con Benito Juárez; incluye una viñeta con su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, símbolo de la victoria de la Reforma, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley.

Reverso: Ecosistema de costas, mares e islas con una ballena gris y su ballenato; muestra la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Color predominante: Azul

1000 pesos

Familia: G

Medidas: 153 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa el periodo de la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán; incluye una imagen de una locomotora, símbolo del transporte utilizado por los revolucionarios.

Reverso: Ecosistema de selvas húmedas con el jaguar y los árboles de ceiba y zapote; muestra la Antigua Ciudad Maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en Campeche, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Color predominante: Gris

Restricciones en billetes: ¿cuáles pueden ser rechazados?

Desde su cuenta oficial en la red social X, el Banxico ha comunicado que los billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y los billetes de 100 pesos de la (familia G) deben cumplir con un requisito esencial para su aceptación: dos folios idénticos.

Es de suma importancia que los folios sean coincidentes para que el billete sea considerado un ejemplar auténtico. En caso de que sean diferentes, podría tratarse de una pieza alterada y carecería de valor, por lo que se recomienda prestar especial atención.