Estados Unidos reforzó su estrategia de control fronterizo con el despliegue de drones de vigilancia permanente en la frontera sur, una medida que el propio Gobierno de Donald Trump describió como la incorporación de “ojos en el cielo” operando día y noche, los 365 días del año.

La iniciativa del Gobierno de Estados Unidos fue difundida por el Consulado General de Estados Unidos en Mérida, que advirtió sobre las consecuencias del cruce irregular y sostuvo que el objetivo central es disuadir la migración ilegal y reducir riesgos para quienes intentan ingresar al país sin autorización.

“Soldados voladores” en vigilancia permanente en la frontera de EE.UU.

Con drones que patrullan la frontera sur las 24 horas, Estados Unidos busca reforzar la disuasión migratoria y advertir que cruzar ilegalmente implica detención, proceso y deportación.

De acuerdo con el mensaje oficial, “Estados Unidos tiene ojos en el cielo sobre la frontera sur. Estos drones avanzados patrullan la frontera día y noche, 24/7”. La autoridad consular remarcó que se trata de tecnología de vigilancia constante, capaz de detectar movimientos en tiempo real.

El comunicado también lanzó una advertencia directa a quienes consideran cruzar sin documentos: “No intentes cruzar ilegalmente; solo terminará mal” y subrayó el riesgo humano del trayecto con un mensaje enfático: “ Ningún viaje vale tu vida. ¡ALTO! No lo intentes ”.

Nuevas medidas del Gobierno de EE.UU. Consulado General de Estados Unidos en Mérida

Advertencia oficial y cifras del control migratorio

En el mismo posicionamiento, el gobierno estadounidense fue tajante sobre su política migratoria. “El presidente Trump lo ha dejado claro: NO se aceptan inmigrantes ilegales en los Estados Unidos”, señaló el Consulado General de Estados Unidos en Mérida.

Estados Unidos presentó un nuevo ejército para vigilar la frontera con México: “soldados voladores” que operarán las 24 horas del día. Consulado General de Estados Unidos en Mérida

El texto oficial enumeró las consecuencias para quien intente ingresar de manera irregular: “Serás arrestado. Serás multado. Serás procesado. Serás deportado”. Además, presentó cifras para respaldar la estrategia aplicada en los primeros meses de la actual administración.

“En los 10 meses desde que el presidente Trump asumió el cargo: más de 2 mil millones de extranjeros ilegales han salido de EE.UU.; más de 515.000 extranjeros ilegales deportados; 485.000 extranjeros ilegales arrestados”, concluyó el mensaje difundido en redes oficiales.