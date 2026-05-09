Por medio de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) ha emitido un aviso significativo dirigido a todos los habitantes de la nación que deseen llevar a cabo transacciones financieras utilizando billetes físicos. La máxima autoridad monetaria del país indicó que aquellos que operen con billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deberán prestar atención a una serie de características relevantes que estos deben presentar, ya que su aceptación en comercios o instituciones de crédito podría verse comprometida. Revise todos los pormenores al respecto. A través de su sitio web oficial, el Banco de México proporciona información sobre las características que hacen únicos a los billetes del país, tanto los que están en circulación como aquellos en proceso de retiro. Cada ejemplar presenta una característica singular según la denominación; se recomienda prestar especial atención a los siguientes detalles, no solo para comprender su fabricación, sino también para prevenir fraudes: En lo que respecta a los billetes de la familia G, se destaca que son los que actualmente se encuentran en circulación y no figuran en la lista de los que serán retirados próximamente. Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de manera gradual; el primero en 2006 y el último en 2017, este último conmemora el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes exhibe modificaciones en los elementos de seguridad, colores y dimensiones en comparación con la familia anterior (D1). Dentro de la clasificación de familias a las que pertenecen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan las Familias F y G. El Banxico ha emitido un importante comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X, declarando que los billetes de 200, 500 y 1000 pesos pertenecientes a las (familias F y G), así como los billetes de 100 pesos de la (familia G), deben cumplir con un requisito esencial para su aceptación: dos folios idénticos. Para que un billete sea considerado un ejemplar auténtico, es de suma importancia que los folios sean iguales. En caso contrario, podría tratarse de una pieza alterada, sin valor, por lo que se recomienda prestar una meticulosa atención durante su recepción. Adicionalmente, el Banxico aconseja que al adquirir billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G), así como de 100 pesos de la (familia G), se verifique que ambos folios sean idénticos. Si se detectan diferencias, es probable que se trate de una pieza alterada que no deberá ser aceptada, resguardando así su capital.