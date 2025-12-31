El inicio del Año Nuevo estará acompañado por condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del país. La interacción del frente frío número 25 con un río atmosférico y corrientes de humedad provenientes del Pacífico configuró un panorama de alto impacto que se hará sentir durante las celebraciones de Fin de Año.

Las autoridades meteorológicas activaron alertas especiales ante la previsión de lluvias intensas, rachas de viento de gran intensidad y un marcado descenso de las temperaturas, factores que podrían afectar la movilidad, la seguridad y los festejos de millones de personas en distintas regiones de México.

Lluvias intensas y tormentas eléctricas amenazan el Golfo de México y el sureste del país, con riesgo de inundaciones y deslaves durante las celebraciones de Fin de Año. Freepik

Lluvias torrenciales amenazan las Costas del Golfo y la Península de Yucatán

El fenómeno meteorológico traerá precipitaciones de considerable magnitud en la franja oriental del país. Estados como Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias intensas que podrían acumular entre 75 y 150 milímetros en cuestión de horas.

Esta situación representa un riesgo significativo para quienes planean celebraciones al aire libre, ya que las tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y deslaves podrían convertir la noche festiva en una situación peligrosa. Las autoridades de Protección Civil instaron a la población de estas zonas a reconsiderar sus planes y mantenerse en lugares seguros durante la víspera de Año Nuevo .

Vientos huracanados convertirán las costas en zonas de alto riesgo

El aspecto más alarmante del frente frío 25 es la intensidad de los vientos que azotarán las regiones costeras. Las costas de Tamaulipas y Veracruz experimentarán ráfagas que alcanzarán entre 90 y 110 kilómetros por hora, acompañadas de oleaje de hasta 5 metros de altura.

Este evento de “Norte intenso” no solo pondrá en peligro las celebraciones playeras tradicionales de Año Nuevo, sino que también representa un riesgo para la infraestructura urbana: árboles, espectaculares publicitarios y estructuras temporales podrían colapsar.

Los vientos se extenderán con menor intensidad hacia otras regiones, afectando desde Baja California hasta la Ciudad de México, donde las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

El evento de “norte intenso” traerá vientos de hasta 110 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras el norte del país enfrenta heladas y posibles nevadas. Fuente: Shutterstock.

Frío polar y nevadas: un año nuevo gélido en el norte y centro del país

Mientras el sur batalla con lluvias torrenciales, el norte y centro de México enfrentarán un descenso térmico extremo. Las zonas serranas de estados como Chihuahua, Durango y Baja California registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados, con heladas severas que harán imposibles las celebraciones al aire libre.

Lo más extraordinario es que se espera la caída de nieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en los emblemáticos volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Este contraste climático creará un Año Nuevo dividido: mientras algunos mexicanos tiritarán bajo cielos nevados, otros en el sur enfrentarán temperaturas que superarán los 35 grados durante el día.