El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el penúltimo aviso del 2025 para dar a conocer cómo estará el clima en toda la República Mexicana.

Según confirmó la entidad, durante el miércoles 31 de diciembre se espera que caigan lluvias heladas en distintos estados del territorio azteca. Además, difundió el pronóstico del tiempo para el primer día del 2026. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cuál es el estado del tiempo para el miércoles 31 de diciembre?

A pesar de que el frente frío núm. 25 dejará de afectar a México durante este miércoles, el SMN mantiene la advertencia meteorológica por la masa de aire ártico asociada al frente, que cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, y provocará intensas precipitaciones en los estados de Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El pronóstico del tiempo para México durante el miércoles 31 de diciembre. (Foto: Archivo).

El pronóstico para este miércoles advierte que persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México. Además, se pronostican bancos de niebla en el oriente y sureste del país, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Por esta razón, se aconseja tomar los recaudos pertinentes.

Por otro lado, la entidad gubernamental encargada de difundir las noticias del clima pone el foco en una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, que interaccionará con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, generando las condiciones propicias para que se registren rachas fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes en la Península de Baja California e intervalos de chubascos en Chihuahua y Sinaloa.

Además, por el ambiente frío a muy frío que prevalecerá, aumentan las probabilidades de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, B.C. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

Uno por uno: los estados afectados por las lluvias el 31 de diciembre y el 1 de enero

El SMN mantiene actualizado el pronóstico del tiempo para el último día del 2025 y la primera jornada del 2026:

Miércoles 31 de diciembre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California y Baja California Sur.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán.

1 de enero