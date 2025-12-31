Estos son todos los países que puedes visitar solo con el pasaporte nacional si eres mexicano,

El pasaporte mexicano continúa siendo una de las herramientas más valiosas para los viajeros del país, aunque con algunos cambios importantes para 2026. Según el Henley Passport Index, México ocupa el puesto 23 a nivel mundial, permitiendo a sus ciudadanos acceder a 157 destinos sin necesidad de tramitar una visa.

Sin embargo, esta cifra representa una disminución respecto a años anteriores, cuando el documento alcanzaba 161 países en 2024.

A pesar de esta reducción, el pasaporte mexicano se mantiene como el cuarto más poderoso de América Latina, superado únicamente por Chile, Argentina y Brasil. Esta posición privilegiada facilita el turismo internacional, los negocios y los intercambios culturales para millones de mexicanos que desean explorar el mundo.

La mayoría de estos destinos permiten estadías de entre 30 y 90 días para fines turísticos. Viajar sin visa incluye tres modalidades diferentes:

entrada totalmente libre

visa a la llegada

autorización electrónica.

En algunos casos, aunque no se requiere tramitar una visa tradicional en consulados, sí es necesario completar permisos digitales sencillos antes del viaje. Los viajeros deben verificar los requisitos específicos de cada destino, ya que muchos países exigen pasaporte con vigencia mínima de seis meses, comprobantes de hospedaje, boleto de regreso y pruebas de solvencia económica.

Cuáles son los destinos más accesibles para mexicanos

El continente americano es donde los mexicanos tienen mayor libertad de movimiento. Prácticamente todos los países de Latinoamérica permiten el ingreso sin visa, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá y Uruguay. El Caribe también abre sus puertas con destinos como República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Aruba, ideales para escapadas de sol y playa sin complicaciones migratorias.

El índice de pasaportes de Henley dio a conocer el nuevo listado de los pasaportes más poderosos del mundo y México no llegó al top 20. Henley & Partners

Europa representa otro gran atractivo gracias al Acuerdo Schengen, que abarca 26 países incluyendo España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia y los Países Bajos. Los mexicanos pueden permanecer hasta 90 días en un período de 180 días en todo el espacio Schengen. Sin embargo, a partir de 2025-2026, será obligatorio tramitar el ETIAS, una autorización electrónica similar a la que ya exige Estados Unidos, aunque mucho más sencilla y económica de obtener.

Pasaporte de México: puesto 22, con 158 destinos. Fuente: archivo

Más allá de Schengen, países europeos como el Reino Unido, Irlanda, Croacia y Rumania también permiten el ingreso de mexicanos sin visa. Esta apertura convierte a Europa en uno de los destinos favoritos para quienes buscan experiencias culturales, históricas y gastronómicas en un mismo viaje, con la ventaja adicional de poder desplazarse entre múltiples países con un solo vuelo transatlántico.

Asia, África y Oceanía: opciones más allá de lo tradicional

Asia ofrece opciones interesantes para los viajeros mexicanos aventureros. Países como Japón, Singapur, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia permiten el acceso sin visa o con trámites electrónicos sencillos. Estos destinos son perfectos para quienes buscan una inmersión cultural completamente diferente, combinando tradiciones milenarias con modernidad y una gastronomía única que vale la pena explorar.

En África y Medio Oriente, aunque menos visitados por mexicanos, existen opciones accesibles como Marruecos, Túnez, Sudáfrica, Botsuana, Israel y Turquía. Algunos de estos países requieren visa a la llegada o autorización electrónica, pero el proceso es rápido y no implica acudir a consulados. Son destinos ideales para quienes desean experiencias fuera de las rutas turísticas convencionales, llenos de historia, paisajes impresionantes y culturas fascinantes que enriquecen cualquier itinerario de viaje.