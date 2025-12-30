El SMN alertó por el ingreso de frío ártico en México

Este martes 30 de diciembre, avanza el frente frío 25 sobre la costa del Golfo de México. Por este motivo, se esperan lluvias intensas y un descenso significativo de las temperaturas en el noreste, oriente y sureste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipa precipitaciones intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN alertó los efectos del frente frío 25 en México Fuente: EFE Mariscal

Conoce los detalles del pronóstico completo y mantente alerta según las advertencias del organismo. Se espera que la jornada se mantenga así hasta antes de Año Nuevo.

¿Cómo estará el clima hoy?

En Veracruz, las lluvias se concentrarán principalmente en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y la región Olmeca, mientras que en Puebla impactarán la Sierra Norte y la Sierra Nororiental.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en áreas de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. A este panorama se suman lluvias fuertes en Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en estados del norte y occidente del país.

Estas precipitaciones podrían presentarse con actividad eléctrica y provocar inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, por lo que se recomienda atender los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Cómo afectará el ingreso de aire polar en México?

El SMN detalló que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal provocará ráfagas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Como consecuencia, se prevé oleaje elevado, de 3 a 5 metros en el Golfo de México y de hasta 4 metros en el Tehuantepec.

El ambiente será extremadamente frío, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -10 grados Celsiu s en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, además de heladas en regiones montañosas del norte, centro y oriente del territorio nacional.

¿Caerá nieve en México?

Existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cumbres del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En Coahuila no se descarta la presencia de lluvia.