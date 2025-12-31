La Embajada de Estados Unidos en México emitió una serie de advertencias de seguridad dirigidas a sus connacionales que residen o planean visitar el país durante las festividades de fin de año.

A través de un comunicado oficial titulado “Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México”, la sede diplomática enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas ante el incremento de la actividad delictiva que tradicionalmente caracteriza la temporada decembrina.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra el aseguramiento de viviendas mediante el cierre de puertas y ventanas, así como la activación permanente de sistemas de alarma.

La Embajada de Estados Unidos enfatizó que la seguridad comienza desde el hogar. Las autoridades diplomáticas instaron a sus ciudadanos estadounidenses a mantener puertas y ventanas debidamente cerradas, además de utilizar sistemas de alarma de forma constante. También recomendaron guardar objetos de valor fuera de la vista y emplear temporizadores o luces automáticas para simular presencia en las viviendas.

En cuanto a los desplazamientos, advirtió sobre los riesgos de compartir información en redes sociales. Pidieron evitar publicar planes de viaje o actualizaciones en tiempo real, limitando el compartir itinerarios únicamente con personas de confianza. Esta precaución busca prevenir que delincuentes identifiquen propiedades deshabitadas o rastreen los movimientos de potenciales víctimas.

Con la llegada de la temporada decembrina, ten en cuenta estos recordatorios básicos de seguridad:

📷 Protege tu hogar

Los espacios concurridos como centros comerciales, mercados y zonas turísticas requieren atención especial según las recomendaciones diplomáticas. La embajada instó a sus ciudadanos a mantener vigilancia constante del entorno, conservar bolsas y mochilas cerradas, y evitar exhibir dispositivos electrónicos costosos, joyas u otros objetos de valor.

Respecto a los vehículos, las autoridades estadounidenses aconsejaron estacionarlos exclusivamente en lugares seguros y bien iluminados, además de no dejar pertenencias visibles en el interior. También alertaron sobre el aumento de estafas digitales y ataques de phishing, recomendando verificar la autenticidad de mensajes antes de hacer clic en enlaces sospechosos.

La embajada estadounidense pidió extremar precauciones en hogares, centros comerciales y destinos turísticos, especialmente durante las celebraciones de fin de año. Fuente: archivo.

Esta no representa la primera ocasión en que Estados Unidos emite alertas sobre condiciones de seguridad en México. Recientemente, el gobierno estadounidense clasificó ocho destinos turísticos populares —incluyendo Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Mazatlán y La Paz— bajo Nivel 2 de seguridad, lo que implica ejercer mayor precaución especialmente durante las horas nocturnas.

Canadá también se sumó a estas advertencias al exhortar a sus ciudadanos a “extremar precauciones” al viajar a México. El gobierno canadiense clasificó 12 estados mexicanos en color naranja en su semáforo de riesgo, citando altos índices de criminalidad y riesgo de secuestro.