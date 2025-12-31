Descubren cómo los moscos encuentran el lugar exacto para picar a las personas.

Un hallazgo científico difundido por la UNAM explica cómo los mosquitos localizan a las personas en completa oscuridad, usando señales químicas, térmicas y visuales mínimas para encontrar el punto exacto donde picar.

La infografía de la DGDCUNAM detalla que los mosquitos no dependen de la luz, sino de rastros corporales que el cuerpo humano emite incluso cuando dormimos y apagamos las luces. ¿Te molestan los moscos y zancudos?

El nuevo método del hongo es ideal para repeler mosquitos con enfermedades. Fuente: Shutterstock NAOWARAT

Así te detectan los mosquitos incluso sin luz

Según la UNAM, los mosquitos pueden detectarnos hasta a 60 metros siguiendo con sus antenas columnas de dióxido de carbono que exhalamos al respirar, creando un mapa invisible.

Cuando se acercan, el calor corporal los guía y comienzan a vernos como siluetas oscuras, incluso sin luz, combinando temperatura y contraste para definir dónde aterrizar.

Así te encuentran los mosquitos en la oscuridad. DGDCUNAM

Cómo eligen el punto exacto para picar

La infografía explica que sus palpos detectan olores de pies, axilas y piel, mientras receptores gustativos en las patas les ayudan a decidir el sitio más atractivo para picar.

Los mosquitos son muy inteligentes y astutos, gracias a sus capacidades y técnicas para encontrar el lugar donde picar, perforan la piel con su probóscide e inyectan saliva mientras se alimentan de sangre; esta reacción provoca el clásico bulto y la picazón que todos reconocemos.