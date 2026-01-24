El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales de USA: la Verificación Mejorada.

A partir de ahora, las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas o permisos de residencia y autorizan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa. Checa todos los detalles a continuación.

Estados Unidos revisará celulares y computadoras.

El pasado mes de enero firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en la frontera y endurece las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, afectando directamente la validez y otorgamiento de visas.

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump impulsó políticas migratorias más severas con el fin de frenar la entrada ilegal de inmigrantes.

Estados Unidos revoca visas a migrantes por actividades sospechosas

Estas disposiciones, aprobadas por Trump, facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros con el propósito de identificar razones que podrían resultar en la revocación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia.

En caso de que los agentes descubran en los dispositivos electrónicos información que represente una potencial amenaza para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y denegar la entrada al país.

Visa

Riesgos en EE. UU. que podrían llevar a la pérdida de visa

Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos y computadoras, están sujetos a revisión por parte de las autoridades fronterizas. Estas medidas se aplican también a migrantes con residencia legal, especialmente en situaciones donde se detecta la difusión de contenido ilegal o que pueda ser considerado una amenaza.

En caso de detectar alguna actividad sospechosa, se procederá a reportar el incidente, lo que podría implicar que el viajero corre riesgo de perder su visa. La resistencia a las inspecciones podría resultar en la retención de los dispositivos.

Alerta aeropuerto

Contenidos potencialmente amenazantes:

Mensajes, correos o información que hagan referencia a la búsqueda o posesión de un empleo en Estados Unidos sin disponer de una visa laboral o permiso correspondiente.

Mensajes, correos o información que indiquen pertenecer a una institución académica en Estados Unidos sin contar con una visa de estudiante.

Mensajes, correos o información relacionados con armas, drogas ilegales u otros productos considerados una amenaza por los agentes fronterizos estadounidenses.