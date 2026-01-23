La Luna, en su fase creciente, se alineará visualmente con los planetas Saturno y Neptuno.

En el día de hoy se podrá ver en el cielo uno de los espectáculos visuales más fascinantes del inicio de año. Se trata de una triple conjunción astronómica donde la Luna, en su fase creciente, se alineará visualmente con los planetas Saturno y Neptuno, creando un cuadro celestial único en la constelación de Piscis.

Este evento es especialmente relevante para los entusiastas del espacio en México, ya que las condiciones de visibilidad serán favorables en gran parte del territorio nacional, siempre que el clima lo permita.

¿Cómo y a qué hora observar la triple conjunción en México?

Para disfrutar de este fenómeno, no es necesario contar con equipo profesional para identificar al menos dos de los tres protagonistas. La Luna y Saturno serán visibles a simple vista poco después del atardecer. En la Ciudad de México y el centro del país, el mejor momento para iniciar la observación será a partir de las 18:45 horas, una vez que la luz solar se haya desvanecido lo suficiente.

El trío se ubicará hacia el oeste-suroeste. Saturno aparecerá como un punto amarillento constante y brillante muy cerca del arco lunar. Sin embargo, para detectar a Neptuno, el gigante de hielo, será indispensable el uso de binoculares o un telescopio pequeño, debido a su enorme distancia de la Tierra y su baja magnitud de brillo.

Saturno y Neptuno: Los detalles del encuentro celestial

La cercanía visual de estos cuerpos es el resultado de un efecto de perspectiva desde nuestra posición en el sistema solar. Mientras que la Luna se encontrará a unos 384,400 kilómetros, Saturno y Neptuno están a miles de millones de kilómetros de distancia, alineándose hoy en una misma franja del cielo nocturno.

Expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades para apreciar el color sutil de los planetas. La Luna, al estar en una fase de iluminación reducida (aproximadamente un 20-25%), no eclipsará con su brillo a Saturno, lo que permitirá una fotografía astronómica de alta calidad incluso con dispositivos móviles modernos en modo nocturno.