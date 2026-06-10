Un tribunal federal en Massachusetts frenó una de las medidas migratorias más polémicas del gobierno de Donald Trump: la tarifa extraordinaria de 100,000 dólares para tramitar la visa H-1B, el principal documento que permite a profesionales extranjeros trabajar en Estados Unidos.

El fallo fue firmado por el juez Leo Sorokin, quien determinó que ese cobro carecía de sustento legal y violaba tanto la Constitución de Estados Unidos como la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por qué el juez anuló la tarifa

El argumento central del juez Sorokin fue que la tarifa operaba como un impuesto, y los impuestos solo pueden ser autorizados por el Congreso. Al no contar con ese respaldo legislativo, el cobro resultó inconstitucional.

La Justicia de Estados Unidos falló contra Donald Trump: es ilegal cobrar multa de hasta 100,000 dólares por estas visas de trabajo Imagen editada con ChatGPT

La Casa Blanca había defendido la medida como un mecanismo para limitar la llegada de trabajadores extranjeros y proteger el empleo de los estadounidenses , pero la justicia desestimó ese argumento.

Con el fallo, el sistema de costos regresó al esquema anterior: entre 2,000 y 5,000 dólares por solicitud.

El impacto de la tarifa anulada era ya visible: hasta febrero solo se habían procesado 85 pagos bajo ese esquema, una caída notable frente a años anteriores. La Casa Blanca no emitió comentarios sobre la resolución, y al menos dos demandas más contra la misma tarifa siguen activas.

Cómo quedó el proceso para tramitar la visa H-1B

Aunque se anuló la tarifa extraordinaria, el resto del sistema vigente desde septiembre de 2025 permanece en pie:

el proceso de inscripción es completamente en línea

abre cada marzo

el período de selección concluye antes de que termine ese mes.

Quienes desean participar deben pagar 215 dólares solo para inscribirse. Solo los candidatos seleccionados pueden avanzar al trámite definitivo y pagar el total de tasas administrativas y de tramitación.

El nuevo marco también prohibió que un mismo candidato se registre a través de varias empresas, con descalificación automática ante cualquier intento de duplicidad.

El cupo anual se mantuvo en 40,000 visas para profesionales del exterior y 25,000 adicionales para graduados con posgrado.

Qué implicaciones tiene para empresas y profesionales

Documentos oficiales y reportes de empresas tecnológicas y universidades alertaron que los altos costos dificultaban contratar talento internacional en sectores como tecnología, ingeniería, medicina y derecho.