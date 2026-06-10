El Congreso de Baja California avanzó en una serie de reformas destinadas a fortalecer la seguridad y la convivencia dentro de las escuelas. La Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología aprobó modificaciones a dos leyes estatales con el objetivo de prevenir la violencia armada y combatir el acoso escolar , incluido el que ocurre a través de medios digitales.

Las iniciativas, promovidas por legisladoras de distintas fuerzas políticas, buscan actualizar el marco legal para responder a problemáticas que afectan de manera creciente a estudiantes y comunidades escolares.

Endurecen medidas contra la portación de armas en escuelas

Uno de los dictámenes aprobados reforma la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California. La propuesta, impulsada por la diputada Michelle Tejeda Medina, establece nuevas disposiciones para impedir el ingreso y la portación de armas dentro de los planteles educativos.

De acuerdo con el proyecto, la presencia de armas representa una amenaza directa para la integridad física de estudiantes, docentes y personal escolar, además de afectar el desarrollo normal de las actividades académicas. Por ello, las instituciones educativas deberán fortalecer sus protocolos de seguridad y control de acceso para garantizar entornos libres de este tipo de riesgos.

Reconocen el ciberacoso como una forma de violencia escolar

La segunda reforma modifica la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar e incorpora de manera explícita el concepto de acoso escolar cibernético.

La iniciativa, presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, actualiza el artículo 14 de la legislación para reconocer como acoso las conductas de hostigamiento, intimidación, amenazas, humillaciones o agresiones realizadas mediante redes sociales , aplicaciones de mensajería instantánea y otras plataformas digitales.

Con esta actualización, las autoridades educativas contarán con mayores herramientas para atender situaciones que, aunque ocurren fuera de las aulas, tienen un impacto directo en la salud emocional y el desempeño académico de niñas, niños y adolescentes.

Congreso de Baja California aprueba reformas para reforzar la seguridad escolar y combatir el acoso en las escuelas. Fuente: Shutterstock

Reformas del Congreso de Baja California reciben respaldo unánime

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad en la comisión legislativa , sin votos en contra ni abstenciones, lo que refleja un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas.

En la sesión participaron las diputadas Montserrat Murillo López, Alejandra María Ang Hernández, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, María Yolanda Gaona Medina y Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja. También estuvieron presentes el director de Consultoría Legislativa, Israel Ceceña, y el director de Procesos Parlamentarios, Javier Sánchez.

Con estas reformas, Baja California busca fortalecer la protección de los estudiantes frente a nuevas formas de violencia y consolidar espacios escolares más seguros tanto en el entorno físico como en el digital.