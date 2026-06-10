Con el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, ciudades como Atlanta, Boston, Dallas y Houston -entre otras- se preparan para recibir miles de turistas.

En ese marco, si bien para visitar Estados Unidos es necesario contar con una visa americana vigente para viajar, los ciudadanos de una nación en particular pueden presentar otros documentos alternativos para este mismo fin.

Atlanta, Boston, Dallas y Houston permitirán el ingreso sin visa americana a quienes muestren esto

En el caso de los nacionalizados canadienses, tan sólo deben presentar prueba de ciudadanía canadiense al ingresar a Estados Unidos.

La normativa indica que los visitantes de esta nación pueden permanecer hasta seis meses sin visado, aunque deben declarar la duración prevista de la estancia antes de realizar el viaje.

Los viajeros de Canadá no necesitarán visado para ingresar por turismo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros viajeros que pueden llegar sin visa americana a Atlanta, Boston, Dallas y Houston

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, los nacionales de los 42 países que forman parte del Programa de Exención de Visado pueden ingresar únicamente presentando su solicitud ESTA.

“Los aficionados de todos los demás países deben tener un visado de visitante estadounidense válido (B1/B2) para viajar a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, indican las autoridades.

Información importante que todos los viajeros deben considerar

Además, se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia y, en ciertos casos, con 6 meses extra de validez, por lo que se aconseja consultar los requisitos para cada nación.