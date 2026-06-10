En esta noticia La realidad lo contradice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el T-MEC y amenazó, de nueva cuenta, con no renovar el acuerdo comercial entre su país, México y Canadá.

Durante la firma de un decreto para financiar los servicios de migración de ese país, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos “no necesita nada de México y Canadá” y aseguró que a su país le va mucho mejor, por lo que “no está seguro” de renovar el acuerdo.

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros, y tienen que tratarnos mejor (...) No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía; no necesitamos nada de lo que ellos tienen”, indicó el mandatario republicano.

El mandatario aseguró que la razón principal para establecer el TMEC fue porque el acuerdo anterior, que estuvo en vigor de 1994 a 2020 era “el peor acuerdo comercial jamás firmado”.

Las declaraciones del mandatario surgen como una medida de presión ante la cercanía de la fecha oficial para iniciar la revisión del acuerdo, establecida para el 1 de julio.

La realidad lo contradice

Apenas este martes, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicó la balanza comercial de ese país con corte a abril de este año.

La mala noticia para el presidente Trump es que México y Canadá son los dos países que más exportan hacia Estados Unidos, pues en conjunto representan casi una tercera parte de los bienes que importó el país de las barras y las estrellas entre enero y abril de este año.

México es el líder en las importaciones de Estados Unidos, al representar una participación de mercado de 16.3%, mientras que Canadá ocupa el segundo sitio, con 12%.

Incluso, representantes de la industria manufacturera de Estados Unidos sostuvieron una reunión trilateral a mediados de mayo, en la que señalaron que México y Canadá son “indispensables” para el desarrollo en la economía más grande del mundo.

La Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés) sostuvo una reunión con más de 250 líderes manufactureros de los 3 países en Washington, en colaboración con la Canadian Manufacturers & Exporters y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Ahí, el presidente de la NAM, Jay Timmons, destacó que los fabricantes de Estados Unidos están “orgullosos” de apoyar el TMEC, desde su diseño hasta la aprobación en el Congreso y han movilizado miles de millones de dólares para relocalizar las cadenas de producción en México.

Además, esta mañana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que la próxima semana la delegación mexicana negociadora del TMEC estará en Washington para la segunda ronda de revisión, que se realizará del 15 al 18 de junio.

La fecha oficial para iniciar la revisión es el 1 de julio, recordó Ebrard. “Lo que estamos haciendo es trabajar preparatoriamente con estas conversaciones y no esperarnos a después del 1° de julio iniciar el trabajo. Esto fue lo que nos pidió la presidenta y se acordó con Estados Unidos”, recordó Ebrard.