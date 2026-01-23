Según se ha informado, Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado la implementación de un recargo sobre los depósitos en efectivo que superen los límites mensuales establecidos por la autoridad.

Dicha decisión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal, orientada a fortalecer la transparencia financiera y a disminuir la circulación de dinero no declarado en el sistema económico nacional.

Límite mensual y cargos extra: ¿cuánto se cobrará adicionalmente?

La autoridad tributaria ha establecido un límite de 15,000 pesos mensuales para los depósitos en efectivo. Según diversas fuentes informativas, cualquier cantidad que supere este umbral estará sujeta a un impuesto adicional del 3% sobre el excedente .

Para ilustrar este concepto: si un individuo efectúa un depósito de 25,000 pesos en efectivo en un mes, el monto que excede el límite sería de 10,000 pesos. El cargo adicional correspondiente ascendería a 300 pesos, los cuales serán retenidos automáticamente por la entidad bancaria y reportados de manera directa.

Las instituciones bancarias se convierten en vigilantes del SAT

Los bancos tienen la obligación legal de notificar al SAT sobre todos los movimientos en efectivo que superen el límite establecido. Esta normativa convierte a las instituciones financieras en colaboradoras directas de la autoridad fiscal.

Cada mes, los bancos deberán enviar informes detallados sobre los cuentahabientes que excedan el umbral de 15,000 pesos en depósitos físicos. Además, tienen la facultad de solicitar documentación que justifique el origen de dichos recursos al detectar patrones inusuales o recurrentes.

El SAT tiene la capacidad de requerir información adicional en cualquier momento, especialmente si los depósitos no coinciden con los ingresos declarados previamente por el contribuyente. En casos sospechosos, la autoridad puede llevar a cabo auditorías fiscales exhaustivas.